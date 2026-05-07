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महिपाल ढांडा ने पानीपत में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का किया क्विक समाधान

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार को पानीपत में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी.

Panipat Haryana Minister Mahipal Dhandha janta Darbar Statement on Deependra Hooda and West bengal Politics
महिपाल ढांडा ने पानीपत में लगाया जनता दरबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 7, 2026 at 8:20 PM IST

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पानीपत : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुरुवार को पानीपत में आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखे बयान दिए.

जनता दरबार में सुनी समस्याएं : जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, पुलिस और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी शिकायतें रखीं. मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए जवाबदेही तय की जा रही है.

महिपाल ढांडा ने पानीपत में लगाया जनता दरबार (ETV Bharat)

"कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है": सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में यदि कोई अपराधी फोन पर धमकी देने या रंगदारी मांगने का दुस्साहस करता है तो वो अगले 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे होता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है और जनता को गुमराह करने के लिए गलत आंकड़े पेश करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है.

ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप : पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वर्षों तक लोगों को डराकर और धमकाकर सत्ता हासिल करते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक हिंसा और भय का माहौल बनाया गया. महिपाल ढांडा ने कहा कि ममता बनर्जी ने “मां, माटी, मानुष” के नाम पर लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया, लेकिन वहां निर्दोष लोगों की हत्याएं हुईं और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार अत्याचार किए गए. लेकिन अब गुंडागर्दी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. शिक्षा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जो लोग बदमाशी और गुंडागर्दी करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

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