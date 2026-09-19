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पाकिस्तान की ये परंपरा आज भी पानीपत में जिंदा, महंगाई भी नहीं डिगा सकी आस्था

सावधानी से बनाई जाती है हनुमान जी की मूर्तियां: नंदा परिवार के सदस्य राजेश ने बताया कि यह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही आस्था और विरासत है. राजेश नंदा बताते हैं कि उनके दादा को सपने में हनुमान जी की मूर्ति बनाने की प्रेरणा मिली. इसके बाद बांस, कागज और कपड़े जैसी सामग्री से मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू हुई. धीरे-धीरे यही कला परिवार की पहचान बन गई. इन मूर्तियों को बनाने में शुद्धता और धार्मिक मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है. बिना स्नान किए मूर्ति को हाथ नहीं लगाया जाता. प्याज, अंडा और शराब जैसी चीजों से पूरी तरह परहेज रखा जाता है.

पाकिस्तान की ये परंपरा आज भी पानीपत में जिंदा, महंगाई भी नहीं डिगा सकी आस्था (ETV Bharat)

पाकिस्तान से आई हनुमान स्वरूप परंपरा, पानीपत में जिंदा: साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर भारत आ गए. इस दौरान पाकिस्तान के लैय्या गांव से नंदा परिवार अपने साथ श्री हनुमान जी के स्वरूप की धरोहर अपने साथ लाया. वह मूर्ति आज भी नंदा परिवार के पास उसी पेटी में सुरक्षित है. जिसमें उसे पाकिस्तान से भारत लाया गया था. मूर्तिकार राजेश नंदा ने बताया कि उनके दादा ढालूराम बंटवारे के हनुमान जी की मूर्ति को लेकर ट्रेन से भारत आए. भारत आने के बाद भी उन्होंने हनुमान स्वरूप की परंपरा को नहीं छोड़ा. आज भी ये परंपरा पानीपत में पूरी आस्था के साथ मनाई जाती है. आज भी नंदा परिवार हनुमान जी की मूर्तियां बनाने का काम करता है.

पानीपत: हर साल की तरह इस साल भी हनुमान स्वरूप आकर्षण का केंद्र बने हैं. ये परंपरा पाकिस्तान से चली आ रही है, जो हरियाणा के पानीपत में आज भी बरकरार है. दशहरा के त्योहार से ठीक 40 दिन पहले हनुमान स्वरूप धारण किया जाता है. पूरा दिन हनुमान स्वरूप बने लोग शहरों और गांवों की गलियों में घुमते हैं और लोगों को सत्य के और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं. इस दौरान ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन किया जाता है, जमीन या लकड़ी के तख्त पर सोना, 24 घंटे में एक बार अन्न ग्रहण कराना, नंगे पैर रहना, लाल लंगोट कसने पर ध्यान दिया जाता है. इस दौरान मंदिर ही इन हनुमान स्वरूपों का ठिकाना होता है. पानीपत में दो से तीन हजार लोग हनुमान स्वरूप धारण कर कठोर नियमाें का पालन करते हैं.

महंगाई भी नहीं डिगा सकी लोगों की आस्था: नंदा परिवार पाकिस्तान से जो ऐतिहासिक मूर्ति लाया था. उसपर चांदी का काम है, जबकि दांतों और माथे पर सोने की परतें लगी हैं. वर्तमान में परिवार में तैयार होने वाली हनुमान जी की मूर्तियों की कीमत डिजाइन और आकार के अनुसार हजारों रुपये से लेकर 40-50 हजार रुपये तक होती है. इसके बाद भी लोगों में इस परंपरा को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है. बड़ी संख्या में लोग इसे अब त्योहार के तौर पर मनाते हैं.

40 दिन गली-गली घूमते हैं हनुमान स्वरूप (ETV Bharat)

कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है (ETV Bharat)

42 साल से निभा रहे हनुमान भक्ति का व्रत: पानीपत में हनुमान स्वरूप धारण करने वाले बलदेव राज खुराना की कहानी भी इस परंपरा को जीवंत करती है. वे बताते हैं कि करीब 42 साल पहले उन्होंने हनुमान जी का स्वरूप धारण करना शुरू किया. उस समय उनकी उम्र करीब 18 वर्ष थी. बचपन से ही रामलीला और हनुमान जी के प्रति उनका लगाव था. धीरे-धीरे यह लगाव सेवा और साधना में बदल गया.

ढोल की थाप पर नाचते हनुमान स्वरूप (ETV Bharat)

ये है वो स्वरूप जो पाकिस्तान से लाया गया था. (ETV Bharat)

हर वर्ष 40 दिन का व्रत रखा जाता है. कई सेवादार 21 दिन का व्रत भी रखते हैं. अष्टमी के दिन हनुमान स्वरूप धारण किया जाता है. सिंदूर लगाने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति होती है. जब श्रद्धालु चरण स्पर्श करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है, मानो मेरे जरिए हनुमान जी का आशीर्वाद भक्त तक पहुंच रहा हो. मेरा संकल्प यही रहा कि भगवान इतना दें, कि मैं अपना जीवन चलाने के साथ लोगों की सेवा करता रहूं.- बलदेव राज खुराना, हनुमान स्वरूप धारण करने वाला

दशहरे पर पूरा पानीपत हो जाता है 'हनुमानमय': दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा के अनुसार, दशहरे से करीब 40 दिन पहले ही पानीपत में हनुमान भक्ति का माहौल बनना शुरू हो जाता है. श्रद्धालु 40, 21 या 11 दिन के व्रत रखते हैं. इसके बाद हनुमान स्वरूप धारण कर शोभायात्राओं में शामिल होते हैं. उनके मुताबिक, पानीपत में दशहरे के दौरान करीब 400 से 500 संस्थाएं हनुमान स्वरूपों के आयोजन से जुड़ी हैं और शहर में लगभग 2 से 3 हजार हनुमान स्वरूप निकलते हैं. शोभायात्राओं में हनुमान जी के साथ राम-लक्ष्मण की झांकियां भी शामिल होती हैं.

ढालूराम (तस्वीर में) बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से हनुमान जी की मूर्ति लाए थे. (ETV Bharat)

ये परंपरा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है. बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए कुछ हनुमान स्वरूपों से शुरू हुई परंपरा आज हजारों स्वरूपों तक पहुंच चुकी है. दशहरे के दिन पूरा शहर एक अलग ही धार्मिक माहौल में रंग जाता है. -रमेश माटा, दशहरा कमेटी के प्रधान

लैय्या से पानीपत तक आस्था की विरासत: पाकिस्तान के लैय्या से जुड़े परिवार के सदस्य युधिष्ठिर लाल शर्मा ने बताया कि "पानीपत की हनुमान स्वरूप की परंपरा अब शहर की विशेष पहचान बन चुकी है. यहां करीब 70-72 मंदिरों के अलावा गली-मोहल्लों में भी श्रद्धालु इस परंपरा से जुड़े हैं. लैय्या से भगत ढालूराम जी द्वारा लाई गई मूल मूर्ति आज भी नंदा परिवार के पास सुरक्षित है. उसकी पूजा-अर्चना की जाती है. जिस पेटी में मूर्ति पाकिस्तान से भारत लाई गई थी, उसी में उसे आज भी सुरक्षित रखा गया है. यह परंपरा अब केवल एक परिवार या एक समुदाय तक सीमित नहीं रही. दशहरे के दिनों में पानीपत की गलियों से निकलते हनुमान स्वरूप शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुके हैं. पीढ़ी बदल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान से भारत आई आस्था की यह विरासत आज भी उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही है."

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