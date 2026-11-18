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19 का पहाड़ा नहीं सुना पाए सरकारी स्कूल के छात्र, डीसी ने किया निरीक्षण, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई पहल

Panipat Government school students ( ETV Bharat )

पानीपत: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है. उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने जिले के सभी क्लास-1 अधिकारियों, नगर निगम कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त सहित एचसीएस अधिकारियों की ड्यूटी अलग-अलग सरकारी स्कूलों में लगाई है. ये अधिकारी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी शैक्षणिक समस्याओं को समझने के साथ सुधार के लिए सुझाव भी देंगे.

डीसी ने किया सरकारी स्कूल का निरीक्षण: बुधवार को डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ लाल बत्ती स्थित मॉडल संस्कृति सरकारी स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने अलग-अलग कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत की और बाद में प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों को एकत्रित कर पढ़ाई, अनुशासन, स्वच्छता और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व के बारे में बताया. डीसी ने विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के अनुभव भी साझा किए. उन्होंने बताया कि वह स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़कर आज आईएएस अधिकारी के पद तक पहुंचे हैं. उन्होंने अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए सरकारी शिक्षकों की योग्यता और उनकी मेहनत पर भी भरोसा जताया.