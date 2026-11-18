19 का पहाड़ा नहीं सुना पाए सरकारी स्कूल के छात्र, डीसी ने किया निरीक्षण, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई पहल
Panipat Government school: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है.
Published : November 18, 2026 at 6:00 PM IST
पानीपत: सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है. उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने जिले के सभी क्लास-1 अधिकारियों, नगर निगम कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त सहित एचसीएस अधिकारियों की ड्यूटी अलग-अलग सरकारी स्कूलों में लगाई है. ये अधिकारी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी शैक्षणिक समस्याओं को समझने के साथ सुधार के लिए सुझाव भी देंगे.
डीसी ने किया सरकारी स्कूल का निरीक्षण: बुधवार को डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ लाल बत्ती स्थित मॉडल संस्कृति सरकारी स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने अलग-अलग कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत की और बाद में प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों को एकत्रित कर पढ़ाई, अनुशासन, स्वच्छता और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व के बारे में बताया. डीसी ने विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के अनुभव भी साझा किए. उन्होंने बताया कि वह स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़कर आज आईएएस अधिकारी के पद तक पहुंचे हैं. उन्होंने अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए सरकारी शिक्षकों की योग्यता और उनकी मेहनत पर भी भरोसा जताया.
डीसी ने बच्चों से पूछे सवाल: डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बच्चों से बुनियादी सवाल पूछे और पहाड़े सुने. कई बच्चे 19 का पहाड़ा नहीं सुना पाए. वहीं कुछ विद्यार्थी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पाए. ये भी सामने आया कि कई विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में आने वाले अधिकारियों की पहचान और उनके पद की जानकारी तक नहीं थी. कुछ बच्चे कैमरे के सामने बोलने से भी बचते नजर आए. इस स्थिति ने स्कूलों में नियमित पढ़ाई के साथ-साथ बुनियादी ज्ञान और रिवीजन की जरूरत को भी उजागर किया.
रिवीजन को बताया जरूरी: डीसी ने कहा कि बच्चों को चीजें याद रखने के लिए नियमित रिवीजन करना बेहद जरूरी है. केवल एक बार पढ़ लेने से ज्ञान स्थायी नहीं होता. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए. उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि बच्चों के भीतर आगे बढ़ने की लगन पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण है.
सफाई और सामाजिक जिम्मेदारी का भी पढ़ाया पाठ: डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि विद्यार्थियों को सप्ताह में एक-दो घंटे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए. बच्चे अपने आसपास और स्कूल को स्वच्छ रखने में योगदान दें तथा मिल-जुलकर काम करने की आदत विकसित करें. उन्होंने स्कूल स्टाफ को सामने आई कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा डीसी ने स्कूल के शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक किसी भी निजी स्कूल के शिक्षकों से कम योग्य नहीं हैं. जरूरत केवल बेहतर माहौल और प्रतिबद्धता की है. उन्होंने कहा कि थोड़े से प्रयास और सकारात्मक वातावरण से सरकारी स्कूल और बेहतर परिणाम दे सकते हैं.
बच्चियों ने कहा- अब नियमित करेंगे रिवीजन: डीसी से बातचीत के बाद छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए. छात्रा हिमांशी ने कहा कि उन्हें पढ़ाई के साथ अनुशासन और स्कूल की साफ-सफाई का महत्व समझ आया है. वहीं छात्रा दीक्षिता ने बताया कि उन्हें रिवीजन करने का सही तरीका सीखने को मिला है. अब वह नियमित रूप से पहाड़े याद करेंगी और अगली बार अधिकारियों के सामने सुनाएंगी. छात्राओं ने कहा कि डीसी के सरकारी स्कूल से पढ़कर आईएएस बनने की कहानी से उन्हें भी बड़ा अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली है.
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