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पानीपत सरकारी अस्पताल के मोर्चरी हाउस में फ्रीजर खराब, शवों की हो रही बेकद्री, संक्रमण का खतरा बढ़ा

'मौत के बाद भी ऐसी बेकद्री सहन नहीं होती': शव गृह में अपने परिचित का शव लेने पहुंचे सरबजीत ने कहा कि "हमें जानकारी मिली कि मोर्चरी में 15 से 20 के करीब फ्रिज हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश खराब हैं. कुछ ही फ्रिज काम कर रहे हैं और उनमें भी कुछ जनसेवा दल की ओर से उपलब्ध करवाए गए हैं. सभी खराब फ्रिज जल्द ठीक करवाए जाएं, ताकि शवों की बेकद्री ना हो. मृत्यु के बाद भी शव के साथ ऐसी स्थिति देखना परिजनों के लिए बेहद पीड़ादायक है."

ज्यादातर फ्रिजर खराब: मोर्चरी हाउस की व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक साथ अधिक संख्या में शव पहुंचते हैं, तो उपलब्ध फ्रिज कम पड़ जाते हैं. ऐसे में शवों को बाहर रखने की स्थिति भी बन जाती है. इसे देखकर मृतकों के परिजन भी भावुक और परेशान नजर आते हैं. परिजनों का कहना है कि व्यक्ति ने जीवन में चाहे जितनी तकलीफें झेली हों, लेकिन मृत्यु के बाद उसके शव को भी सम्मान और सुरक्षित रखने की व्यवस्था मिलनी चाहिए.

पानीपत मोर्चरी हाउस में शवों की बेकद्री! सरकारी अस्पताल के मोर्चरी हाउस में कुल 16 फ्रिज बताए गए हैं, लेकिन इनमें से करीब 8 फ्रिज ही चालू हालत में हैं. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार करीब 6-7 फ्रिज पिछले चार-पांच महीने से स्थायी रूप से खराब हैं. हालात को देखते हुए जनसेवा दल की ओर से भी दो अतिरिक्त फ्रिज उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि शवों को सुरक्षित रखने में किसी तरह की परेशानी ना हो.

पानीपत: हरियाणा के पानीपत का सरकारी अस्पताल एक बार फिर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है. इस बार सवाल अस्पताल की मोर्चरी हाउस की व्यवस्था पर हैं. जहां मौत के बाद शवों को सम्मानजनक तरीके से सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां कई महीनों से खराब पड़े फ्रिजर के कारण शवों को रखने में परेशानी हो रही है. परिजनों का आरोप है कि मोर्चरी हाउस में पर्याप्त संख्या में फ्रिज उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में फ्रिज खराब पड़े हैं.

पानीपत सरकारी अस्पताल के मोर्चरी हाउस में फ्रीज खराब (ETV Bharat)

जनसेवा दल ने अपने फ्रिज लगाए: जनसेवा दल के प्रधान चमन गुलाटी ने बताया कि "मोर्चरी हाउस के कुछ फ्रिज पिछले काफी समय से खराब थे. कंपनी की ओर से तकनीकी कर्मचारी बुलाकर इन्हें ठीक करवाने का काम किया जा रहा है. जब तक फ्रिज ठीक नहीं होते, जनसेवा दल ने अपने फ्रिज उपलब्ध करवाए हैं, ताकि मृतकों के शव खराब ना हों. कई बार अचानक शवों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जगह की समस्या पैदा हो जाती है. फ्रिज ठीक करवाने के लिए प्रशासन और सीएमओ से भी बातचीत हुई है. तकनीकी टीम पहले भी फ्रिज ठीक कर चुकी है, लेकिन दो दिन बाद ही कुछ फ्रिज दोबारा खराब हो गए. खराब फ्रिज की मरम्मत और तकनीकी व्यवस्था कंपनी की जिम्मेदारी है."

अस्पताल ने मांगी नए फ्रिज खरीदने की अनुमति: सरकारी अस्पताल के डॉक्टर चेतन ने बताया कि "मोर्चरी हाउस में कुल 16 फ्रिज हैं, जिनमें से 8 फिलहाल काम कर रहे हैं. इसके अलावा जनसेवा दल से वैकल्पिक तौर पर दो फ्रिज लिए गए हैं. खराब फ्रिज की जानकारी समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग को दी जाती रही है और उन्हें ठीक करने के लिए इंजीनियर भी आते रहे हैं. कुछ फ्रिज बियॉन्ड रिपेयर हो चुके हैं, जिसकी जानकारी स्टेट को दे दी गई है. नए फ्रिज खरीदने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है और जल्द ही इनकी खरीद होने की संभावना है. करीब 6-7 फ्रिज पिछले चार-पांच महीने से स्थायी रूप से खराब हैं. हालांकि, बाकी फ्रिज लगातार इस्तेमाल में हैं. मोर्चरी में कभी 10 तो कभी 15 शव भी पहुंच जाते हैं, तब थोड़ी परेशानी होती है."

पानीपत सरकारी अस्पताल (ETV Bharat)

डीसी ने कहा- कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू: मामले को लेकर उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने कहा कि "मैंने सीएमओ से पूरे मामले की रिपोर्ट ली है. रिपोर्ट के अनुसार 8 फ्रिज काम कर रहे हैं, जबकि करीब 8 फ्रिज एक कंपनी की ओर से उपलब्ध करवाए गए थे और वर्तमान में ऑपरेशनल नहीं हैं. कंपनी से खराब फ्रिज को लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है. कंपनी की ओर से सहयोग नहीं किए जाने की बात सामने आई है. ऐसे में अब प्रशासन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है. खराब फ्रिज की समस्या का समाधान जल्द कराया जाएगा."

मृतकों का नहीं हो रहा सम्मान: मोर्चरी हाउस में शवों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था महज एक सुविधा नहीं, बल्कि मृतकों के सम्मान से जुड़ा विषय है. चार-पांच महीने से खराब पड़े फ्रिज और बार-बार तकनीकी खराबी की स्थिति ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब प्रशासन द्वारा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू करने के दावे के बाद देखना होगा कि मोर्चरी हाउस की व्यवस्था कब तक पूरी तरह दुरुस्त होती है.

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