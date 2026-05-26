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पानीपत से दौड़ेंगी ई-बसें, सफर होगा आसान, 28 जून को CM सैनी दिखाएंगे हरी झंडी

पानीपत से दौड़ेंगी ई-बसें ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 28 जून को पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेशभर के विभिन्न जिलों के लिए करीब 80 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें से 40 बसें अकेले पानीपत डिपो से संचालित होंगी. नई बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को भीषण गर्मी में एसी सुविधा के साथ आरामदायक सफर मिल सकेगा. कई जिलों को मिलेगा लाभ: इस बारे में जेबीएम कंपनी के इंजीनियर प्रतीक ने कहा कि, "28 जून से हरियाणा में कुल 80 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. ये बसें पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला, करनाल और रोहतक सहित कई जिलों में चलाई जाएंगी. इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक यात्रा सुविधा देने की दिशा में अहम कदम साबित होंगी. बसों की दूरी मौसम और लोड फैक्टर पर निर्भर करती है. गर्मियों में एसी चलने से बैटरी की खपत बढ़ती है, लेकिन एक बार फुल चार्ज होने पर बस करीब 150 किलोमीटर तक चल सकती है. बसों में री-जनरेशन फीचर भी लगाया गया है, जिससे ढलान वाले रास्तों पर चलते समय बैटरी दोबारा चार्ज होती रहती है." 28 जून को CM सैनी दिखाएंगे हरी झंडी (ETV Bharat)