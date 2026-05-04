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पानीपत में फिल्मी अंदाज़ में ठगी, दान के नाम पर पंडितजी को बनाया मोहरा, गहने लेकर ठग हुआ फरार

दुकानदार ने बताई आपबीती: विजय ज्वेलर्स के संचालक विजय वर्मा ने बताया कि, "पास के हनुमान मंदिर की पंडितानी ओमवती देवी दो अज्ञात युवकों के साथ दुकान पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि ये युवक मंदिर में दान करने के लिए गहने खरीदना चाहते हैं. भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने पूरी कहानी पहले से तैयार कर रखी थी."

पानीपत: शहर के किशनपुरा इलाके में ठगी का एक अनोखा और फिल्मी स्टाइल का मामला सामने आया है. यहां दो शातिर ठगों ने दान के नाम पर मंदिर के पंडित और उनकी पत्नी को अपने झांसे में लेकर एक ज्वेलरी शॉप से करीब 93 हजार रुपए के गहने ठग लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

ऐसे की ठगी: आगे दुकानदार ने बताया कि, "हमने सोने का करीब 3.5 ग्राम का लॉकेट और 155 ग्राम की दो जोड़ी चांदी की पायल दिखाई. कुल 93 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. इसके बाद ठगों ने कहा कि वे गहने पहले पंडित जी को दिखाकर तुरंत पैसे लेकर आएंगे. पंडिताइन की पहचान होने के कारण हमने बिना शक किए गहने दे दिए. ​पंडिताइन ने कहा कि वे एक बार जेवर पंडित जी को दिखाना चाहती हैं, जिसके बाद वो उन लोगों के साथ मंदिर चली गईं. वहां ठगों ने पंडित जी को झांसा दिया कि उनकी सरकारी नौकरी लगी है और उन्हें एक क्विंटल लड्डू और11,000 रुपये दान करने हैं. ​इसके बाद वे पंडित जी को झांसा देकर वे साथ ले गए. रास्ते में ATM से पैसे निकालने का नाटक किया और फिर गोहाना मोड़ पर पुलिस का डर दिखाकर पंडित जी को बाइक से उतार दिया. ठग जेवर लेकर फरार हो गए. जब पंडिताइन वापस दुकान पर आईं और पैसों के बारे में पूछा, तब सभी को ठगी का अहसास हुआ."

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि, "दो युवक दान के नाम पर पंडित जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया. ज्वेलरी शॉप से गहने लेने के बाद वे फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है."डीएसपी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा, "किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से भरोसा न करें. ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए लेन-देन में सतर्क रहें और अपनी आंख और कान खुले रखें."

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