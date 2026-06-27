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पानीपत के 90% कोचिंग सेंटर, होटल और अस्पताल में नहीं फायर NOC, प्रशासन ने की सीलिंग की तैयारी

पानीपत: देश के विभिन्न हिस्सों में कोचिंग सेंटरों, होटलों और व्यावसायिक संस्थानों में आग लगने की घटनाओं के बाद पानीपत प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. दिल्ली और लखनऊ में हाल ही में हुए हादसों को देखते हुए जिले में संचालित कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि अब सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

90 प्रतिशत संस्थानों के पास नहीं है फायर NOC: जांच के शुरुआती आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. निरीक्षण में सामने आया कि जिले के करीब 90 प्रतिशत कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के पास दमकल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) नहीं है. वहीं जिन संस्थानों के पास NOC है, उनमें भी कई जगह फायर फाइटिंग सिस्टम या तो बंद मिला या बेहद पुराना और जर्जर हालत में पाया गया.

पानीपत के 90% कोचिंग सेंटर, होटल और अस्पताल में नहीं फायर NOC, प्रशासन ने की सीलिंग की तैयारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनीं विशेष समितियां: उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि "मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित की गई हैं. ये टीमें सभी संस्थानों का निरीक्षण कर रही हैं. जहां भी नियमों का उल्लंघन या सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

90 प्रतिशत कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थान के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं (ETV Bharat)

18 कोचिंग सेंटर जांच के दायरे में: जिला दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि "अब तक 18 कोचिंग सेंटर चिन्हित किए गए हैं. इनमें से अधिकांश के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है. कई कोचिंग सेंटर संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संचालित हो रहे हैं, जहां आग लगने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन सकता है. कई इमारतों के बाहर बड़े फ्लेक्स बोर्ड बिजली के तारों के बेहद करीब लगाए गए हैं. आग लगने की स्थिति में ये फ्लेक्स तेजी से आग फैलाने का कारण बन सकते हैं."