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पानीपत के 90% कोचिंग सेंटर, होटल और अस्पताल में नहीं फायर NOC, प्रशासन ने की सीलिंग की तैयारी

पानीपत प्रशासन ने फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की. 90 प्रतिशत कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थान के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं.

panipat fire safety check
panipat fire safety check (Canva)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 1:54 PM IST

4 Min Read
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पानीपत: देश के विभिन्न हिस्सों में कोचिंग सेंटरों, होटलों और व्यावसायिक संस्थानों में आग लगने की घटनाओं के बाद पानीपत प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. दिल्ली और लखनऊ में हाल ही में हुए हादसों को देखते हुए जिले में संचालित कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि अब सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

90 प्रतिशत संस्थानों के पास नहीं है फायर NOC: जांच के शुरुआती आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. निरीक्षण में सामने आया कि जिले के करीब 90 प्रतिशत कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के पास दमकल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) नहीं है. वहीं जिन संस्थानों के पास NOC है, उनमें भी कई जगह फायर फाइटिंग सिस्टम या तो बंद मिला या बेहद पुराना और जर्जर हालत में पाया गया.

पानीपत के 90% कोचिंग सेंटर, होटल और अस्पताल में नहीं फायर NOC, प्रशासन ने की सीलिंग की तैयारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनीं विशेष समितियां: उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि "मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित की गई हैं. ये टीमें सभी संस्थानों का निरीक्षण कर रही हैं. जहां भी नियमों का उल्लंघन या सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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90 प्रतिशत कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थान के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं (ETV Bharat)

18 कोचिंग सेंटर जांच के दायरे में: जिला दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि "अब तक 18 कोचिंग सेंटर चिन्हित किए गए हैं. इनमें से अधिकांश के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है. कई कोचिंग सेंटर संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संचालित हो रहे हैं, जहां आग लगने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन सकता है. कई इमारतों के बाहर बड़े फ्लेक्स बोर्ड बिजली के तारों के बेहद करीब लगाए गए हैं. आग लगने की स्थिति में ये फ्लेक्स तेजी से आग फैलाने का कारण बन सकते हैं."

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18 कोचिंग सेंटर जांच के दायरे में (ETV Bharat)

61 होटल और 20 अस्पतालों को नोटिस: दमकल विभाग ने सुरक्षा मानकों में कमियां मिलने पर जिले के 61 होटलों और करीब 20 अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं. कई अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, जबकि कई जगह उपकरण खराब या पुराने पाए गए. अधिकारियों ने यह भी पाया कि कई संस्थानों के कर्मचारियों को आग बुझाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी तक नहीं है.

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61 होटल और 20 अस्पतालों को नोटिस (ETV Bharat)

मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण के दिए निर्देश: प्रशासन ने सभी अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक संस्थानों को कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हर 15 दिन या कम से कम महीने में एक बार मॉक ड्रिल कराने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान-माल का नुकसान कम किया जा सके.

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फ्लेक्स बोर्ड बिजली के तारों के बेहद करीब लगाए गए हैं (ETV Bharat)

तीसरे नोटिस के बाद होगी सीलिंग की कार्रवाई: दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं. यदि तय समय सीमा के भीतर कमियां दूर नहीं की गईं तो तीसरे नोटिस के बाद ऐसे संस्थानों को सील करने की सिफारिश महानिदेशक, फायर सर्विसेज को भेजी जाएगी.

प्रशासन का साफ संदेश: दिल्ली और लखनऊ जैसी दर्दनाक घटनाओं के बाद पानीपत प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर, होटल और अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोकना है.

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