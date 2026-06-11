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पानीपत की मिट्टी में घट रहा ऑर्गेनिक कार्बन, खरीफ सीजन से पहले किसानों को मिट्टी जांच कराने और जैविक खाद अपनाने की सलाह

चार सालों में 2.10 लाख नमूनों की जांच: मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के सुपरवाइजर कुलदीप ने बताया कि, "केंद्र सरकार की "हर खेत स्वस्थ खेत" योजना के तहत पिछले चार वर्षों में जिले से लगभग 2 लाख 10 हजार मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच की जा चुकी है. मिट्टी परीक्षण के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिससे वे आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं."

मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर: विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. खेतों में गोबर की खाद, जैविक खाद और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाकर मिट्टी की जैविक संरचना को मजबूत किया जा सकता है. इससे उत्पादन क्षमता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.

पानीपत: खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र, उझा (हिसार) द्वारा जिले में संतुलित उर्वरक प्रयोग जागरूकता अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान किसानों को मिट्टी की जांच कराने, सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिले की अधिकांश कृषि भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी दर्ज की गई है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है.

नई तकनीक से बढ़ी जांच क्षमता: कुलदीप ने बताया कि, "पानीपत की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में पिछले वर्ष आधुनिक आईसीपी मशीन स्थापित की गई है. पहले एएएस तकनीक के माध्यम से प्रतिदिन 100 से 150 नमूनों की जांच संभव थी, लेकिन नई मशीन लगने के बाद यह क्षमता बढ़कर लगभग 300 नमूने प्रतिदिन हो गई है. जिले की विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 450 से 500 मिट्टी के नमूनों की जांच की जा रही है."

जिले में संचालित हैं चार प्रयोगशालाएं: मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के सुपरवाइजर कुलदीप ने आगे कहा कि, "जिले में मतलौडा स्थित मुख्य सॉइल टेस्टिंग लैब के अलावा बापौली, इसराना और समालखा में तीन मिनी लैब संचालित हैं. किसान सीधे इन प्रयोगशालाओं में अपने मिट्टी के नमूने जमा करवा सकते हैं. यहां जांच के साथ-साथ सॉइल हेल्थ कार्ड भी पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है."

पशुपालन में कमी से बढ़ी चुनौती: कुलदीप के आगे कहा कि, "पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की संख्या अधिक होने के कारण खेतों में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद का उपयोग किया जाता था. पशुपालन में कमी आने से जैविक खाद का प्रयोग भी घटा है, जिसका सीधा असर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पर पड़ा है. यही वजह है कि कृषि भूमि में जैविक तत्वों की कमी लगातार बढ़ रही है."

रासायनिक खाद का सीमित उपयोग जरूरी: मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के सुपरवाइजर कुलदीप ने कहा कि, " किसानों को यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरकों का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए. रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचाता है. प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और खेती की लागत भी कम होगी. सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. यदि किसान चरणबद्ध तरीके से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं तो आने वाले एक-दो वर्षों में मिट्टी की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा. इसके साथ ही उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी."

निशुल्क उपलब्ध है मिट्टी जांच सुविधा: केंद्र सरकार की योजना के तहत किसानों को मिट्टी जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है. किसान सहायकों के माध्यम से लिए गए नमूनों पर सरकार सहायता राशि भी प्रदान करती है. कृषि विभाग का मानना है कि नियमित मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक प्रयोग से खेती अधिक टिकाऊ और लाभकारी बन सकती है.

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