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पानीपत की फैक्टरियों में फायर सेफ्टी भगवान भरोसे, 930 बार लगी आग, फिर भी नहीं चेते उद्योगपति, 70% में स्मोक डिटेक्टर नहीं

पानीपत की फैक्टरियों में आग से सुरक्षा भगवान भरोसे ( ETV Bharat )

पानीपत: देश की प्रमुख टेक्सटाइल नगरी पानीपत में औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल, यहां हजारों फैक्टरियां बिना फायर एनओसी के चल रही हैं, जबकि 60 से 70 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों में स्मोक डिटेक्टर सिस्टम नहीं है. दमकल विभाग के अनुसार साल 2023 में आग लगने की 1,023 घटनाएं दर्ज की गई थीं. वहीं, 26 अक्टूबर 2026 तक 930 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. औद्योगिक इकाइयों में अग्निशमन इंतजामों की कमी से श्रमिकों की सुरक्षा और करोड़ों रुपये के कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है.

हादसों के बाद कार्रवाई नहीं: हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद धमीजा ने उद्योगपतियों और प्रशासन से अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "हादसों के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि पहले बचाव के इंतजाम किए जाएं. प्रशासन और दमकल विभाग को जागरूकता अभियान चलाने के साथ सेमिनार आयोजित करने चाहिए. उद्योगपतियों को भी अपनी अग्निशमन व्यवस्था आधुनिक तकनीक के अनुरूप अपग्रेड करनी होगी. श्रमिकों और कारोबार की सुरक्षा के लिए केवल बुनियादी इंतजाम पर्याप्त नहीं हैं."