पानीपत में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 साथी भी गिरफ्तार

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में देर रात सोनीपत एसटीएफ यूनिट और सीआईए-1 पानीपत पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया. मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके तीन साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं.

एक बदमाश के पैर में लगी गोली: मुठभेड़ के दौरान परमीत, शहमालपुर निवासी के पैर में गोली लगी. घायल बदमाश को इलाज के लिए पानीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, उसके तीन साथी देवेंद्र, साहिल और अमन को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो विदेशी पिस्टल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

"नेटवर्क का जल्द होगा खुलासा": पुलिस अधिकारियों ने बताया कि "घायल बदमाश परमीत को पानीपत के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है. गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है". पुलिस ने दावा किया कि "जांच कर जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा".

