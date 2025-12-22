ETV Bharat / state

पानीपत में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 साथी भी गिरफ्तार

पानीपत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. तीन अन्य भी गिरफ्तार.

पानीपत में मुठभेड़
पानीपत में मुठभेड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 22, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में देर रात सोनीपत एसटीएफ यूनिट और सीआईए-1 पानीपत पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया. मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके तीन साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं.

एक बदमाश के पैर में लगी गोली: मुठभेड़ के दौरान परमीत, शहमालपुर निवासी के पैर में गोली लगी. घायल बदमाश को इलाज के लिए पानीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, उसके तीन साथी देवेंद्र, साहिल और अमन को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो विदेशी पिस्टल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

"नेटवर्क का जल्द होगा खुलासा": पुलिस अधिकारियों ने बताया कि "घायल बदमाश परमीत को पानीपत के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है. गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है". पुलिस ने दावा किया कि "जांच कर जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा".

ये भी पढ़ें: जींद में कपड़ा व्यापारी से रंगदारी का मामला, मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

TAGGED:

PANIPAT AND SONIPAT POLICE TEAMS
CRIMINAL PARMEET INJURED
पानीपत मुठभेड़
चार गिरफ्तार
PANIPAT ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.