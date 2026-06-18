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पानीपत में डबल मर्डर से सनसनी, प्रॉपर्टी विवाद में चाचा की हत्या, फिर दोस्त को भी मारी गोली, नहर किनारे फेंका शव

प्रॉपर्टी विवाद में चाचा की हत्या ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत में सामने आए सनसनीखेज डबल मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक ने पहले पंजाब के डेराबस्सी में अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या की. इसके बाद शव को कार में रखकर पानीपत पहुंचा, जहां उसने अपने पुराने दोस्त को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसे भी गोली मार दी. वारदात के बाद दोनों शव दिल्ली-पैरेलल नहर के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गया. पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है. प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या की वजह: शुरुआती जांच में सामने आया है कि चाचा की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद मुख्य कारण हो सकता है. हालांकि, दोस्त की हत्या किस वजह से की गई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं दोस्त इस पूरे घटनाक्रम का गवाह तो नहीं था या फिर हत्या के पीछे कोई अन्य कारण था. पानीपत में डबल मर्डर से सनसनी (ETV Bharat) नहर किनारे मिले दोनों शव: मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि, "समालखा थाना क्षेत्र में नहर के पास दो शव मिलने की सूचना मिली थी. दोनों शवों की पहचान कर ली गई है और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. शुरुआती जांच में आशंका है कि दोनों हत्याएं कहीं और की गईं और बाद में शवों को पानीपत लाकर नहर किनारे फेंका गया. सीआईए और थाना पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा." दोनों की मौत गोली लगने से हुई: डीएसपी सतीश कुमार ने आगे बताया कि, "एक मृतक पानीपत का रहने वाला है जबकि दूसरा पंजाब का निवासी था. दोनों की मौत फायर आर्म इंजरी के कारण हुई है. गोलियां शरीर के किन हिस्सों में लगी हैं, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा."