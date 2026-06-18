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पानीपत में डबल मर्डर से सनसनी, प्रॉपर्टी विवाद में चाचा की हत्या, फिर दोस्त को भी मारी गोली, नहर किनारे फेंका शव

पानीपत में युवक ने पहले चाचा और फिर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी. शवों को नहर किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गया.

Panipat Double Murder
प्रॉपर्टी विवाद में चाचा की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 18, 2026 at 2:00 PM IST

4 Min Read
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पानीपत: पानीपत में सामने आए सनसनीखेज डबल मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक ने पहले पंजाब के डेराबस्सी में अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या की. इसके बाद शव को कार में रखकर पानीपत पहुंचा, जहां उसने अपने पुराने दोस्त को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसे भी गोली मार दी. वारदात के बाद दोनों शव दिल्ली-पैरेलल नहर के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गया. पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है.

प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या की वजह: शुरुआती जांच में सामने आया है कि चाचा की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद मुख्य कारण हो सकता है. हालांकि, दोस्त की हत्या किस वजह से की गई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं दोस्त इस पूरे घटनाक्रम का गवाह तो नहीं था या फिर हत्या के पीछे कोई अन्य कारण था.

पानीपत में डबल मर्डर से सनसनी (ETV Bharat)

नहर किनारे मिले दोनों शव: मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि, "समालखा थाना क्षेत्र में नहर के पास दो शव मिलने की सूचना मिली थी. दोनों शवों की पहचान कर ली गई है और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. शुरुआती जांच में आशंका है कि दोनों हत्याएं कहीं और की गईं और बाद में शवों को पानीपत लाकर नहर किनारे फेंका गया. सीआईए और थाना पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा."

दोनों की मौत गोली लगने से हुई: डीएसपी सतीश कुमार ने आगे बताया कि, "एक मृतक पानीपत का रहने वाला है जबकि दूसरा पंजाब का निवासी था. दोनों की मौत फायर आर्म इंजरी के कारण हुई है. गोलियां शरीर के किन हिस्सों में लगी हैं, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा."

फोन आया और दोस्त से मिलने निकल गया युवक: मामले में मृतक के दादा बलजीत सिंह ने बताया कि, "मेरा पोता अपने चाचा के साथ पानीपत आया था. इसी दौरान उसके पास साहिल नाम के युवक का फोन आया. उसने कहा कि वह उससे मिलकर तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा. जब उसका मोबाइल बंद मिला तो हमने दूसरे नंबर पर संपर्क किया. वह फोन समालखा पुलिस के पास था. पुलिस ने हमें नहर के पास बुलाया, जहां पोते की हत्या की जानकारी मिली."

ड्यूटी से लौटने के बाद हुई वारदात: वहीं, मृतक के पिता रामजुआरी ने बताया कि, "मेरा बेटा समालखा की अनाज मंडी स्थित एक सीमेंट स्टोर पर काम करता था. वह रात करीब आठ बजे ड्यूटी से घर लौटा था. इसी दौरान उसके फोन पर कॉल आई और वह साहिल से मिलने की बात कहकर घर से निकल गया. बाद में उसका फोन बंद हो गया. दूसरे नंबर पर संपर्क करने पर पुलिस ने फोन उठाया और हमें समालखा आने के लिए कहा. रास्ते में पुलिस ने नहर के पास पहुंचने को कहा, जहां बेटे की हत्या की जानकारी मिली."

स्कूल समय से थी दोनों की दोस्ती: परिजनों के अनुसार मृतक और आरोपी एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे. ऐसे में परिवार इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध है. उनका कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वर्षों पुरानी दोस्ती का इतना दर्दनाक अंत होगा. परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

24 घंटे में खुलासे का दावा: इधर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. सीआईए और थाना पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर डबल मर्डर के पूरे घटनाक्रम और दोनों हत्याओं के पीछे की असली वजह का खुलासा कर दिया जाएगा. फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में भय और सनसनी का माहौल पैदा कर दिया है.

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