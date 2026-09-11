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कंडम बिल्डिंग में चल रहा पानीपत निगम कार्यालय,चल रही दुकानें, खंडहर भवनों में पढ़ रहे बच्चे

पालिका बाजार की दुकानों को खाली कराने की तैयारी: जर्जर इमारत के निचले हिस्से में अभी भी कई दुकानें संचालित हो रही हैं. नगर निगम ने इन दुकानदारों को इमारत खाली करने के लिए एविक्शन नोटिस जारी किए हैं. मामला अदालत में भी रखा गया है. प्रशासन का कहना है कि दुकानदारों को भवन की खराब स्थिति के बारे में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है.

कई शाखाएं नई इमारत में हुईं शिफ्ट: इस बारे में कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने कहा कि, "सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ विभागों को नई इमारत में भेजा जा चुका है. संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी से संबंधित मैरिज ब्रांच और टैक्स विभाग की कुछ शाखाओं को भी स्थानांतरित किया गया है. अगले एक से दो महीने के भीतर नगर निगम की सभी शाखाओं को नई इमारत में शिफ्ट करने का लक्ष्य रखा गया है."

कंडम इमारत में चल रहा निगम कार्यालय: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पानीपत में नगर निगम का कार्यालय भी पालिका बाजार स्थित उस इमारत में संचालित हो रहा है, जिसे पीडब्ल्यूडी समय-समय पर कंडम घोषित कर चुका है. हालांकि निगम प्रशासन अब इस भवन से अपनी शाखाओं को धीरे-धीरे दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहा है.

पहले भी भेजे जा चुके हैं नोटिस: इस बारे में नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने कहा कि, "जर्जर भवनों के मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं. दो नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब भवन मालिकों को अंतिम अवसर दिया गया है कि वे भवन को गिराएं या उसे स्ट्रक्चरली सुरक्षित बनाएं. लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नगर निगम को कार्रवाई करनी पड़ेगी. निगम का मुख्य उद्देश्य किसी संभावित हादसे से पहले खतरे को खत्म करना है."

10 जर्जर भवनों को मिला अंतिम मौका: नगर निगम ने साफ किया है कि तय समय के भीतर भवन मालिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. यदि कोई मालिक भवन को नहीं गिराता और न ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो निगम प्रशासनिक कार्रवाई करेगा. इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और संबंधित विभागों के साथ मिलकर भवन को गिराने का काम शुरू किया जाएगा.

पानीपत: दिल्ली में जर्जर इमारत से जुड़े हादसे के बाद पानीपत प्रशासन और नगर निगम भी सतर्क हो गए हैं. शहर में खस्ताहाल भवनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल 10 ऐसे भवन चिह्नित किए गए हैं, जिनकी स्थिति को खतरनाक माना जा रहा है. इन भवनों के मालिकों को 10 दिन के भीतर इमारत गिराने या उसे संरचनात्मक रूप से सुरक्षित करने का अंतिम अवसर दिया गया है.

निगम ने दुकानदारों को चेताया: नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि, "लोगों को जोखिम वाली इमारत में रहने या कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. दुकानदारों को जर्जर भवन की स्थिति के बारे में बार-बार जानकारी दी गई है. इसके बावजूद यदि लोग भवन खाली नहीं करते हैं तो वे जोखिम को नजरअंदाज कर रहे हैं."

पानीपत में जर्जर इमारतों पर शिकंजा (ETV Bharat)

22 नंबर मकान में वर्षों से चल रहा कोचिंग सेंटर: शहर के बाल विकास क्षेत्र के पास स्थित 22 नंबर के करीब 500 गज के एक मकान की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. इस भवन में लंबे समय से कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं. इसके अलावा परिसर में दो पार्लर भी चल रहे हैं. ऐसे में रोजाना लोगों की आवाजाही बनी रहती है.

20-25 साल से संचालित हो रहा कोचिंग सेंटर: इसकी मकान मालकिन सुमन चोपड़ा ने कहा कि, "भवन में सुमित नाम का व्यक्ति करीब 20 से 25 वर्षों से कोचिंग सेंटर चला रहा है. भवन की हालत लगातार खराब होती गई है और इसे नगर निगम की ओर से भी खंडहर जैसी स्थिति वाला भवन माना गया है. यहां छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें सबसे ज्यादा चिंता उनकी सुरक्षा की है. हमने कई बार किरायेदारों से भवन खाली करने का आग्रह किया, लेकिन वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं."

"कभी भी हो सकता है हादसा": दिल्ली में हुए हादसे के बाद इस भवन को लेकर चिंता और बढ़ गई है. मकान मालकिन सुमन का कहना है कि, "परिवार और आसपास रहने वाले लोग भी भवन की स्थिति से चिंतित हैं. हमने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर इमारत खाली कराने और उसे गिराने की मांग की है. भवन की हालत बेहद खराब है और यहां कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है. हमने पहले ही अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दे दी है और भवन खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं."

जर्जर भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सवाल: पानीपत में कई पुराने भवनों में दुकानें, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आई है. ऐसे स्थानों पर प्रतिदिन बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. यही कारण है कि प्रशासन अब केवल भवन मालिकों को नोटिस देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कार्रवाई की तैयारी में है.

समय सीमा खत्म होते ही शुरू हो सकती है कार्रवाई: नगर निगम ने साफ शब्दों में कहा है कि लोगों की जान जोखिम में डालकर जर्जर भवनों का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. भवन मालिकों को विकल्प दिया गया है कि वे स्वयं भवन गिराएं या विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उसे सुरक्षित बनाएं. यदि 10 दिन की समय सीमा के भीतर कोई कदम नहीं उठाया गया तो प्रशासन ड्यूटी मजिस्ट्रेट और संबंधित विभागों के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.

बता दें कि दिल्ली के हादसे के बाद पानीपत में शुरू हुई यह सख्ती शहर के पुराने और खतरनाक भवनों के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है. प्रशासन की चुनौती अब यह सुनिश्चित करना है कि नोटिस के बाद कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे और खतरे की जद में आने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

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