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पानीपत में शराब पिलाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, तलवार-लाठी के साथ पत्थरबाजी, फायरिंग के आरोप से मचा हड़कंप, पुलिस तैनात

पानीपत में शराब पिलाने को लेकर भिड़े दो पक्ष ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत के थाना किला क्षेत्र स्थित शिव चौक के पास मनमोहन नगर में सोमवार शाम शराब पिलाने के आरोप को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. कहासुनी से शुरू हुआ मामला कुछ ही देर में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर तलवार और लाठी-डंडों से हमला किया. इस दौरान छतों से पत्थरबाजी भी हुई. पिस्टल से फायरिंग किए जाने का आरोप लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

ऑफिस में शराब पिलाने का आरोप: मामले में डीएसपी मुकेश कुमार ने कहा कि, "एक पक्ष के फरमान नामक युवक पर मनमोहन नगर में ऑफिस चलाने और वहां युवाओं को बैठाकर कथित तौर पर शराब पिलाने का आरोप है. मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस संबंध में उसे पहले भी समझाया गया था. इसके बावजूद कथित गतिविधियां जारी रहने से स्थानीय लोगों में नाराजगी थी. सोमवार शाम कुछ युवक फरमान के ऑफिस पर पहुंचे और वहां शराब पिलाए जाने का विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग मौके पर जमा होने लगे. स्थिति बिगड़ने पर विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया." मनमोहन नगर में शराब पिलाने के विवाद पर दो पक्ष भिड़ गए (ETV Bharat) तलवार-लाठी के साथ पथराव: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झड़प के दौरान दोनों पक्षों की ओर से तलवार और लाठी-डंडे लहराए गए. कुछ लोगों ने मकानों की छतों से नीचे मौजूद लोगों पर पत्थर भी फेंके. घटना की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें कुछ लोग हथियार लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं. पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. विवाद के दौरान फरमान पक्ष की ओर से पिस्टल से फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. फायरिंग की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई. हालांकि, पुलिस फायरिंग से जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही है. मौके से मिले साक्ष्यों और वीडियो फुटेज को जांच का हिस्सा बनाया गया है.