पानीपत में शराब पिलाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, तलवार-लाठी के साथ पत्थरबाजी, फायरिंग के आरोप से मचा हड़कंप, पुलिस तैनात
पानीपत के मनमोहन नगर में शराब पिलाने के विवाद पर दो पक्ष भिड़ गए. दोनों पक्षों में तलवार और लाठियां चली.
Published : October 6, 2026 at 12:24 PM IST
पानीपत: पानीपत के थाना किला क्षेत्र स्थित शिव चौक के पास मनमोहन नगर में सोमवार शाम शराब पिलाने के आरोप को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. कहासुनी से शुरू हुआ मामला कुछ ही देर में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर तलवार और लाठी-डंडों से हमला किया. इस दौरान छतों से पत्थरबाजी भी हुई. पिस्टल से फायरिंग किए जाने का आरोप लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
ऑफिस में शराब पिलाने का आरोप: मामले में डीएसपी मुकेश कुमार ने कहा कि, "एक पक्ष के फरमान नामक युवक पर मनमोहन नगर में ऑफिस चलाने और वहां युवाओं को बैठाकर कथित तौर पर शराब पिलाने का आरोप है. मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस संबंध में उसे पहले भी समझाया गया था. इसके बावजूद कथित गतिविधियां जारी रहने से स्थानीय लोगों में नाराजगी थी. सोमवार शाम कुछ युवक फरमान के ऑफिस पर पहुंचे और वहां शराब पिलाए जाने का विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग मौके पर जमा होने लगे. स्थिति बिगड़ने पर विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया."
तलवार-लाठी के साथ पथराव: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झड़प के दौरान दोनों पक्षों की ओर से तलवार और लाठी-डंडे लहराए गए. कुछ लोगों ने मकानों की छतों से नीचे मौजूद लोगों पर पत्थर भी फेंके. घटना की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें कुछ लोग हथियार लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं. पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. विवाद के दौरान फरमान पक्ष की ओर से पिस्टल से फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. फायरिंग की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई. हालांकि, पुलिस फायरिंग से जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही है. मौके से मिले साक्ष्यों और वीडियो फुटेज को जांच का हिस्सा बनाया गया है.
कई लोग घायल: डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि, "झड़प में दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को पहले सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद कई घायलों को उनके परिजन निजी अस्पतालों में ले गए. पुलिस मामले में घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है."
SP ने मौके पर संभाला मोर्चा: घटना की गंभीरता को देखते हुए पानीपत की SP मेधा भूषण भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली और जांच के लिए तीनों CIA यूनिट, साइबर सेल तथा थाना पुलिस को लगाया. तनाव को देखते हुए मनमोहन नगर में पुलिस बल तैनात किया गया है. डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि, "मनमोहन नगर में शराब पिलाने के आरोप से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया. तलवार, लाठी-डंडे और पत्थरबाजी के बीच फायरिंग के आरोप से इलाके में दहशत फैल गई. SP मेधा भूषण के निर्देश पर CIA, साइबर सेल और थाना पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
CCTV से आरोपियों की पहचान: पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज और लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो खंगाल रही है. पुलिस फायरिंग, पथराव और मारपीट के आरोपों की अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
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