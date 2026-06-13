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दो मशीनें, मगर एक रेडियोलॉजिस्ट पर टिकी सेवाएं, पानीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए भटक रहे मरीज

अल्ट्रासाउंड के लिए लग रही लंबी कतारें ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी मशीनें स्थापित की गई हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा. पानीपत के सिविल अस्पताल में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है. दो मशीनें, लेकिन जांच के लिए केवल एक विशेषज्ञ: सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की दो मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन पूरे अस्पताल में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण जांच कार्य प्रभावित हो रहा है. अस्पताल में विभिन्न विभागों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे जाते हैं, जबकि जांच करने वाले विशेषज्ञ की संख्या सीमित होने से समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रहीं. मरीजों को बार-बार अस्पताल आने की मजबूरी: अल्ट्रासाउंड जांच में देरी के कारण दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कई मरीजों का कहना है कि समय पर जांच न होने से इलाज भी प्रभावित हो रहा है और उन्हें निजी केंद्रों का सहारा लेने की नौबत आ रही है. पानीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए लग रही लंबी कतारें (ETV Bharat) "दो दिन से लौटाया जा रहा": मतलौडा क्षेत्र से आई मरीज निर्मला ने कहा कि, "पेट की गंभीर समस्या के कारण डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा था, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण मुझे बार-बार वापस भेजा जा रहा है. मैं दो दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही हूं और अब सोमवार को आने के लिए कहा गया है. मजबूरी में निजी केंद्र पर जांच कराने के बारे में सोचना पड़ रहा है." दूर-दराज के मरीजों को हो रही परेशानी: वहीं, नारायणा गांव से आई प्रीति देवी ने कहा कि, "मैं पेट का अल्ट्रासाउंड कराने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन मुझे भी सोमवार को आने के लिए कहा गया. गांव से बार-बार अस्पताल आना आसान नहीं है. जांच में देरी से परेशानी और बढ़ जाती है." इसके अलावा मरीज हरीश ने कहा, "डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी थी, लेकिन अस्पताल में जांच नहीं हो सकी. मैं लगातार तीन दिन से चक्कर लगा रहा हूं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी बढ़ती जा रही है."