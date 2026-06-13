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दो मशीनें, मगर एक रेडियोलॉजिस्ट पर टिकी सेवाएं, पानीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए भटक रहे मरीज

पानीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनें होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट की कमी से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

Panipat Civil Hospital Ultrasound Delay
अल्ट्रासाउंड के लिए लग रही लंबी कतारें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 13, 2026 at 11:15 AM IST

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Updated : June 13, 2026 at 11:34 AM IST

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पानीपत: हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी मशीनें स्थापित की गई हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा. पानीपत के सिविल अस्पताल में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है.

दो मशीनें, लेकिन जांच के लिए केवल एक विशेषज्ञ: सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की दो मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन पूरे अस्पताल में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण जांच कार्य प्रभावित हो रहा है. अस्पताल में विभिन्न विभागों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे जाते हैं, जबकि जांच करने वाले विशेषज्ञ की संख्या सीमित होने से समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रहीं.

मरीजों को बार-बार अस्पताल आने की मजबूरी: अल्ट्रासाउंड जांच में देरी के कारण दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कई मरीजों का कहना है कि समय पर जांच न होने से इलाज भी प्रभावित हो रहा है और उन्हें निजी केंद्रों का सहारा लेने की नौबत आ रही है.

पानीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए लग रही लंबी कतारें (ETV Bharat)

"दो दिन से लौटाया जा रहा": मतलौडा क्षेत्र से आई मरीज निर्मला ने कहा कि, "पेट की गंभीर समस्या के कारण डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने को कहा था, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण मुझे बार-बार वापस भेजा जा रहा है. मैं दो दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही हूं और अब सोमवार को आने के लिए कहा गया है. मजबूरी में निजी केंद्र पर जांच कराने के बारे में सोचना पड़ रहा है."

दूर-दराज के मरीजों को हो रही परेशानी: वहीं, नारायणा गांव से आई प्रीति देवी ने कहा कि, "मैं पेट का अल्ट्रासाउंड कराने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन मुझे भी सोमवार को आने के लिए कहा गया. गांव से बार-बार अस्पताल आना आसान नहीं है. जांच में देरी से परेशानी और बढ़ जाती है." इसके अलावा मरीज हरीश ने कहा, "डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी थी, लेकिन अस्पताल में जांच नहीं हो सकी. मैं लगातार तीन दिन से चक्कर लगा रहा हूं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी बढ़ती जा रही है."

परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए आरोप: एक महिला मरीज की परिजन नीलम ने अस्पताल के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "अस्पताल में अनजान मरीजों की सुनवाई नहीं होती. दुर्घटना में घायल मरीज कई दिनों तक उपचार का इंतजार करता रहा. शिकायत के बाद ही मरीज के टांके लगाए गए और इलाज शुरू हुआ."

रेडियोलॉजिस्ट ने मानी विशेषज्ञों की कमी: वहीं, अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. राजीव ने कहा कि, "अस्पताल में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम और अन्य सरकारी ड्यूटियों के कारण सभी मरीजों की जांच एक साथ करना संभव नहीं हो पाता.अस्पताल में 10 से 15 डॉक्टर नियमित रूप से मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं, लेकिन जांच करने वाला केवल एक डॉक्टर है. ऐसे में अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति बेहद जरूरी है."

ऑपरेटर ने बताई जमीनी हकीकत: इसके अलावा लैब कंप्यूटर ऑपरेटर सविता ने कहा कि, "अस्पताल में दो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, लेकिन डॉक्टर केवल एक हैं. कई बार उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम और कोर्ट संबंधी कार्यों में भी लगती है. जिस दिन अन्य ड्यूटी नहीं होती, उस दिन सामान्य रूप से अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं. अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 गर्भवती महिलाओं और 15 से 20 सामान्य मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं. मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है."

स्वास्थ्य विभाग ने जल्द समाधान का दिया भरोसा: सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉ. विजय मलिक ने कहा कि, "सिविल अस्पताल में दो और समालखा एसडीएच में एक अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है. दोनों मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और एक प्रशिक्षित सोनोलॉजिस्ट कार्यरत है. नई बिल्डिंग शुरू होने के बाद एक मशीन वहां स्थानांतरित की जाएगी, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ भी अल्ट्रासाउंड सेवाएं दे सकेंगी. अन्य गायनेकोलॉजिस्ट को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. समालखा में भी अगले एक महीने के भीतर अल्ट्रासाउंड सेवाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है."

मरीजों को राहत का इंतजार: पानीपत सिविल अस्पताल में मशीनों की उपलब्धता के बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी पड़ रही है. मरीजों को समय पर जांच नहीं मिल रही, जिससे उनका इलाज प्रभावित हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन मरीजों को वास्तविक राहत कब मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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Last Updated : June 13, 2026 at 11:34 AM IST

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