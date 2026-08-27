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पानीपत में चार साल पहले 5 करोड़ की घोषणा, अब तक अधूरे छठ घाट, क्या नवंबर से पहले हो पाएगा निर्माण?

छठ पर्व से पहले बढ़ी चिंता: छठ पूजा में अब करीब दो महीने का समय बचा है. ऐसे में पूर्वांचल समाज को चिंता है कि यदि समय रहते घाट तैयार नहीं हुए तो श्रद्धालुओं को इस बार भी परेशानी उठानी पड़ सकती है. खासकर महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को कीचड़, असमतल रास्तों और अन्य अव्यवस्थाओं के बीच पूजा करनी पड़ सकती है. पूर्वांचल समाज का कहना है कि चार साल से चल रही प्रक्रिया अब तेजी से पूरी होनी चाहिए.

तीन जगह घाट बनाने की थी योजना: मधु शुक्ला ने आगे कहा कि, "यह घोषणा किसी एक घाट तक सीमित नहीं थी. अलग-अलग स्थानों पर तीन घाट बनाए जाने थे. इनमें असंध रोड, बाबरपुर नहर और एनएफएल क्षेत्र से जुड़े घाट शामिल बताए गए थे. बाबरपुर क्षेत्र में करीब 100 मीटर तक कुछ काम हुआ है, लेकिन बाकी निर्माण की स्थिति साफ नहीं है. पूर्वांचल समाज के लिए प्रस्तावित धर्मशाला को लेकर भी समाज को अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है."

चार साल पहले हुई थी करोड़ों की घोषणा: इस बारे में पूर्वांचल समाज की पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शुक्ला ने बताया कि, "मेरे कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर छठ घाट पर पहुंचे थे. इसी दौरान मंच से करीब पांच करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की गई थी. चार साल बीत गए, लेकिन समाज को आज तक यह जानकारी नहीं है कि पैसा कहां आया और कितना खर्च हुआ. अगर राशि जारी हो चुकी है तो घाटों का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ?"

दरअसल, चार साल पहले छठ घाटों और धर्मशाला के निर्माण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक अधिकांश प्रस्तावित काम जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं.

पानीपत: पूर्वांचल समाज के लिए छठ पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है. हर साल हजारों श्रद्धालु शहर के अलग-अलग जलघाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा करते हैं. हालांकि इस बार पानीपत में छठ पूजा से पहले घाटों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

मनोज सिंह बोले- उम्मीद थी इस बार मिलेगा बेहतर घाट: पानीपत निवासी व पूर्वांचल समाज के मनोज सिंह ने भी निर्माण में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "करीब पांच महीने पहले मेयर कार्यालय से मुझे बुलाया गया था. वहां बताया गया था कि घाट निर्माण के लिए पैसा आ चुका है और जल्द काम शुरू किया जाएगा. हमें उम्मीद थी कि इस बार नए और बेहतर घाट पर छठ पूजा होगी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ. नवंबर में पूजा है और इतने कम समय में बड़ा निर्माण पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा."

मनोनीत पार्षद से भी नाराजगी: घाट निर्माण में देरी को लेकर पूर्वांचल समाज ने पानीपत के मनोनीत पार्षद डॉ. गौरव श्रीवास्तव के प्रति भी नाराजगी जताई है. समाज के लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस मुद्दे को प्रशासन के सामने मजबूती से उठाना चाहिए, ताकि वर्षों से लंबित कार्य जल्द पूरा हो सके. समाज ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निर्माण की समयसीमा स्पष्ट करने तथा धर्मशाला की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है.

"तीन घाटों की प्रक्रिया जारी": इस पूरे मामले में पानीपत वाटर सर्विसेज डिवीजन के कार्यकारी अभियंता सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि, "मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत तीन छठ अथवा मल्टीपरपज घाटों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. तीनों घाटों की कुल अनुमानित लागत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये है. एनएफएल के पास बनने वाले घाट का टेंडर हो चुका है और काम अलॉट किया जा चुका है. एनएफएल क्षेत्र में बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है. बाकी दो घाटों की ड्राइंग अप्रूव हो चुकी है और डिटेल एस्टीमेट सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद दोनों कार्यों के टेंडर लगाए जाएंगे. तीनों घाटों पर 1 अक्टूबर 2026 से काम शुरू होने की संभावना है."

एनएफएल में 1700 फीट लंबा घाट: विभाग के अनुसार एनएफएल क्षेत्र में करीब 1700 फीट लंबाई में घाट विकसित किया जाएगा. पहले से बने घाट के साथ दोनों तरफ के बैंक को सीढ़ीनुमा स्वरूप दिया जाएगा. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान खड़े होने और बैठने के लिए बेहतर सुविधा देना है. साथ ही इन घाटों का इस्तेमाल छठ पूजा के अलावा अन्य सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी किया जा सकेगा.

चार साल पहले हुई घोषणा के बाद अब विभाग ने अक्टूबर से निर्माण शुरू करने का दावा किया है. लेकिन छठ पूजा नवंबर में प्रस्तावित है. ऐसे में समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने कम समय में घाट श्रद्धालुओं के उपयोग लायक तैयार हो पाएंगे. पूर्वांचल समाज की मांग है कि प्रशासन निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाए और काम की नियमित निगरानी करे, ताकि इस बार श्रद्धालुओं को कीचड़ और अव्यवस्थाओं के बीच पूजा करने के लिए मजबूर न होना पड़े.

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