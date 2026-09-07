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पानीपत की अनोखी पाठशाला, स्कूल जा रही दादी-नानी, सीख रही हैं जिंदगी का हिसाब-किताब

पानीपत के चेतना स्कूल में 50 से 70 वर्ष की महिलाएं पढ़-लिखकर हस्ताक्षर और हिसाब-किताब सीख आत्मनिर्भर बन रही हैं.

Panipat Chetna School Senior Women Education
70 की उम्र में थामी कलम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2026 at 5:36 PM IST

9 Min Read
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पानीपत: कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती... इस बात को सच कर दिखाया है कि पानीपत के भारत नगर में चल रही चेतना स्कूल. जिस उम्र में लोग पढ़ाई को जिंदगी का बीता हुआ अध्याय मान लेते हैं, उस उम्र में यहां 50 से 70 साल तक की महिलाएं कॉपी-किताब लेकर बैठती हैं. कोई अपना नाम लिखना सीख रही है, कोई हस्ताक्षर करना, तो कोई जोड़-घटाव कर अपनी मजदूरी का हिसाब रखना सीख रही है.

अधूरा सपना अब हो रहा पूरा: भारत नगर की इस छोटी-सी पाठशाला में आने वाली अधिकांश महिलाओं को बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो किसी को छोटी उम्र में घर और मजदूरी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी. सालों तक किताबों से दूर रहने के बाद अब यही महिलाएं अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए शाम को स्कूल पहुंचती हैं.

Panipat Chetna School Senior Women Education
स्कूल जा रही दादी-नानी (ETV Bharat)

20 महिलाओं से हुई थी चेतना स्कूल की शुरुआत: भारत नगर में 13 जुलाई 2013 को चेतना स्कूल की शुरुआत हुई थी. शुरुआत में यहां करीब 20 महिलाएं पढ़ने आती थीं. इनमें कई महिलाएं दिनभर मजदूरी करने के बाद थकान के बावजूद शाम को पढ़ाई के लिए पहुंचती थीं. धीरे-धीरे इनकी सीखने की लगन देखकर दूसरी महिलाएं भी स्कूल से जुड़ती चली गईं और अब तक 100 से अधिक महिलाएं यहां पढ़ना-लिखना सीख चुकी हैं.

अब खुद पढ़ती हैं टिकट और रखती हैं हिसाब: कभी बैंक, सरकारी कार्यालय या किसी जरूरी दस्तावेज पर अंगूठा लगाने वाली ये महिलाएं अब अपने हस्ताक्षर कर रही हैं. कई महिलाएं बस और ट्रेन के टिकट पढ़ लेती हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने लगी हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि अब वे अपनी मजदूरी और घर के खर्च का हिसाब-किताब भी खुद रखने लगी हैं.

Panipat Chetna School Senior Women Education
सीख रही हैं जिंदगी का हिसाब-किताब (ETV Bharat)

70 साल की रामप्यारी ने थामी कलम: 70 साल की रामप्यारी के चेहरे पर पढ़ाई सीखने की खुशी साफ दिखाई देती है. उम्र भले ही 70 साल हो गई हो, लेकिन उनके भीतर कुछ नया सीखने की इच्छा आज भी वैसी ही है. पढ़ाई के अनुभव के बारे में पूछने पर रामप्यारी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि, "अच्छा लगता है पढ़ना. पहले मुझे अपना नाम तक लिखना नहीं आता था. बैंक में कोई काम पड़ता तो अंगूठा लगाना पड़ता था. अब हालात बदल गए हैं. पहले बैंक में अंगूठा लगाती थी, अब अपना साइन करती हूं."

50 साल की उम्र में बदली अपनी पहचान: वहीं, करीब 50 वर्षीय गुरमीत कौर पिछले पांच साल से चेतना स्कूल में पढ़ रही हैं. उनके लिए यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि नई पहचान पाने का माध्यम बन गया है. गुरमीत कहती है कि, "जब मैं यहां आई थीं तो मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता था और हर जरूरी काम में अंगूठा लगाना पड़ता था. अब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था और हर जगह अंगूठा लगाना पड़ता था. अब मैं पढ़ लेती हूं और अपने साइन भी कर लेती हूं. पहले बस या ट्रेन से कहीं जाना भी मुश्किल लगता था, क्योंकि लिखी हुई बातें समझ नहीं आती थीं. अब वह रास्तों और जरूरी जानकारियों को पढ़ने लगी हूं."

पानीपत की अनोखी पाठशाला (ETV Bharat)

सास-बहू की जोड़ी पहुंची स्कूल: चेतना स्कूल की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में सास और बहू का एक साथ पढ़ने आना शामिल है. यहां पढ़ाई सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं ला रही, बल्कि परिवारों के रिश्तों को भी एक नई दिशा दे रही है. 32 वर्षीय सोनिया करीब डेढ़-दो साल से अपनी सास राजग्री के साथ स्कूल आ रही हैं. सोनिया बताती हैं कि, "मुझे पहले से थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना आता था. मैंने अपनी सास को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया. मैंने अपनी सास से कहा कि अपना नाम लिखना तो आना ही चाहिए. इसी सोच के साथ हम दोनों स्कूल आने लगे." अब दोनों पढ़ाई कर रही हैं और सोनिया पहले से बेहतर हस्ताक्षर करना सीख चुकी हैं. परिवार भी इस बदलाव से खुश है.

मजदूरी भरी जिंदगी में पढ़ाई की नई रोशनी: 60 साल की अंगूरी की जिंदगी संघर्षों से भरी रही है. माता-पिता के निधन के बाद उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला और जिंदगी मजदूरी करते हुए गुजरती रही. लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने हार मानने के बजाय कुछ नया सीखने का फैसला किया. अंगूरी पिछले दो साल से चेतना स्कूल में पढ़ रही हैं. अब वह अपना नाम लिख लेती हैं, हस्ताक्षर कर लेती हैं और हिसाब-किताब भी समझने लगी हैं. वह कहती हैं कि, "पहले पढ़ने का मौका नहीं मिला. जिंदगी मजदूरी करते हुए निकल गई, लेकिन अब सोचा कि जितना समय है, उसमें कुछ नया सीखना चाहिए"

Panipat Chetna School Senior Women Education
जिंदगी का हिसाब-किताब सीख रही दादी नानी (ETV Bharat)

विधवा मां ने बच्चों से पाई पढ़ने की प्रेरणा: चेतना स्कूल से जुड़ी एक 40 वर्षीय महिला की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है. वह चिनाई के काम पर मजदूरी करती हैं. पति की मौत के बाद पांच साल पहले पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी. उस समय उनका बेटा महज डेढ़ साल का था और बच्चों की परवरिश सबसे बड़ी चुनौती बन गई. इस महिला को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था और वह खुद को पूरी तरह अंगूठा टेक मानती थीं. उनके बच्चे चेतना स्कूल में पढ़ते थे. एक दिन बच्चों ने अपनी मां को पढ़ने के लिए प्रेरित किया. वह भावुक होकर कहती हैं कि, "मेरे बच्चों ने कहा था कि मम्मी, आप भी शाम को लेडीज के साथ पढ़ने जाया करो, अपना नाम लिखना सीख जाओगी." बच्चों की बात ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया. अब वह हस्ताक्षर कर लेती हैं और अपनी कमाई का हिसाब भी जोड़ लेती हैं. वह दूसरी महिलाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. उनकी चार बेटियां पढ़ाई कर रही हैं.

Panipat Chetna School Senior Women Education
चेतना स्कूल में 50 से 70 वर्ष की महिलाएं पढ़ रही (ETV Bharat)

जिस स्कूल में पढ़ी, उसी में बन गई शिक्षिका: चेतना स्कूल में ही पढ़ी अंजलि की कहानी भी खास है. जब स्कूल की शुरुआत हुई थी, तब शिक्षिकाएं घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित करती थीं. उसी दौरान अंजलि और उसके भाई-बहन भी चेतना स्कूल से जुड़े. अंजलि ने बताया कि, "इसी स्कूल में पढ़ाई के साथ सिलाई और ब्यूटी पार्लर का काम भी सीखा. आज उसी चेतना स्कूल में शिक्षिका की भूमिका निभा रही हूं. मैं यहां 55 से लेकर 70 और 80 साल तक की महिलाओं को पढ़ाती हूं."

पढ़ाई के साथ रोजगार का प्रशिक्षण भी: चेतना स्कूल की अध्यापिका सुनीता बताती हैं कि, "यहां महिलाओं को सिर्फ पढ़ना-लिखना नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की जाती है. स्कूल में सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि महिलाएं सीखने के साथ अपने पैरों पर खड़ी होने की दिशा में आगे बढ़ सकें. अब तक करीब 100 महिलाएं यहां पढ़ना सीख चुकी हैं. कई महिलाएं ऐसी थीं, जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था. आज वे हस्ताक्षर करती हैं, जोड़-घटाव करती हैं और अपनी कमाई का हिसाब भी खुद रखती हैं. जब एक महिला पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है."

बिना बड़े भवन और प्रचार के चल रहा स्कूल: भारत नगर में चल रहा चेतना स्कूल किसी बड़े और आधुनिक भवन में नहीं है. आज भी यह एक साधारण हॉलनुमा कमरे में संचालित हो रहा है, जिसकी दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं है. न कोई बड़ा प्रचार और न ही कोई तामझाम, लेकिन यहां पढ़ने आने वाली महिलाओं के हौसले और संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अध्यापिका सुनीता का सपना है कि एक दिन शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस स्कूल में आएं और इन महिलाओं की मेहनत को अपनी आंखों से देखें. सुनीता कहती हैं कि, "इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि उम्र और परिस्थितियां सीखने की राह में हमेशा दीवार नहीं बन सकतीं."

शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती: भारत नगर का चेतना स्कूल बिना शोर-शराबे के समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है. यहां पढ़ने वाली महिलाएं साबित कर रही हैं कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी है. यह पाठशाला बताती है कि जब सीखने की इच्छा मजबूत हो, तो 70 साल की उम्र में भी कलम थामी जा सकती है और जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया जा सकता है.

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