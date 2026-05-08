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पानीपत में नेशनल हाईवे की हालत खस्ता, गड्ढों और बजरी से हर दिन हादसों का बढ़ रहा खतरा, सफर बना जानलेवा

पानीपत बाईपास की टूटी सड़क और गहरे गड्ढों से रोज हादसे हो रहे. गड्ढों के कारण वाहन चालक और बाइक सवार परेशान हैं.

PANIPAT BYPASS BROKEN ROAD
गड्ढों और बजरी से हर दिन हादसों का बढ़ रहा खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 11:44 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 12:05 PM IST

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पानीपत: पानीपत में नेशनल हाईवे-44 पर नहर किनारे बने बाईपास की हालत इन दिनों वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है. हिसार, रोहतक, जींद और राजस्थान की ओर जाने वाले सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन टूटी सड़क और गहरे गड्ढों ने सफर को जोखिम भरा बना दिया है. सड़क पर फैली बजरी और उखड़ी सतह के कारण हर समय हादसे का डर बना रहता है.

बाइक चालकों को ज्यादा खतरा: स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को झेलनी पड़ रही है. गहरे गड्ढों में बाइक फिसलने का खतरा लगातार बना रहता है. रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि सड़क किनारे नहर होने के कारण जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है. लोगों की मानें तो कई वाहन पहले भी नहर में गिर चुके हैं.

पानीपत बाईपास बना डेथ ट्रैक (ETV Bharat)

“हर रोज हो रहे हादसे”: एक वाहन चालक ने बताया कि, "सड़क पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं. कुछ दिन पहले एक वाहन नहर में गिर गया था. लंबे समय से सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया.सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग केवल आश्वासन देने तक सीमित हैं."

PANIPAT BYPASS BROKEN ROAD
बाइक चालकों को ज्यादा खतरा (ETV Bharat)

टोल टैक्स के बावजूद नहीं मिल रही सुविधा: दूसरे चालक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "12-13 साल से सड़क की यही हालत है. हमसे टोल टैक्स तो पूरा लिया जाता है, लेकिन सड़क सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं देता. खराब सड़क के कारण वाहनों के पार्ट टूट रहे हैं और मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है. खासकर कमर्शियल वाहन चालकों को रोजाना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है."

बच्चों के साथ सफर करना भी मुश्किल: वहीं, एक बाइक चालक ने कहा कि परिवार और बच्चों के साथ इस सड़क से गुजरना बेहद असुरक्षित हो गया है. एक युवक ने बताया कि, "गड्ढों में अचानक बाइक फिसल जाती है. जो व्यक्ति पहली बार यहां से गुजरता है, उसके लिए हादसा होना तय है." स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण सड़क थोड़े समय में ही टूट गई.

PANIPAT BYPASS BROKEN ROAD
सड़क बनी वाहन चालकों के लिए सिर दर्द (ETV Bharat)

ट्रक चालकों को भी झेलनी पड़ रही परेशानी: भारी वाहनों के चालकों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है. कई ट्रक और बड़े वाहन गड्ढों में फंस चुके हैं. चालकों के मुताबिक पुल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद सड़क और ज्यादा खराब हो गई. बारिश का पानी भरने और भारी वाहनों के दबाव से सड़क लगातार टूटती चली गई.

प्रशासन ने माना सड़क की समस्या: पानीपत के उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र दहिया ने कहा कि, "मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खराब सड़कों और ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है. संबंधित सड़क की समस्या प्रशासन के संज्ञान में है. सड़क मरम्मत को लेकर NHAI को निर्देश दिए जा चुके हैं और जल्द काम शुरू कराया जाएगा. बाईपास की सड़क NHAI के अधीन है. प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बातचीत हो चुकी है. सामग्री उपलब्ध होते ही एक-दो दिन में मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया जाएगा. बारिश के कारण कई बार सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन विभाग को तुरंत सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं."

PANIPAT BYPASS BROKEN ROAD
पानीपत बाईपास की जर्जर सड़क (ETV Bharat)

लोगों को अब स्थायी समाधान का इंतजार: स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल पैचवर्क से समस्या खत्म नहीं होगी. जब तक सड़क की स्थायी और मजबूत मरम्मत नहीं होगी, तब तक हादसों का खतरा बना रहेगा. रोजाना हजारों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए लोगों ने प्रशासन और NHAI से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है.

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Last Updated : May 8, 2026 at 12:05 PM IST

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