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पानीपत के उद्योगपतियों ने उठाए सवाल तो जागा प्रशासन, सड़क-सीवर से बिजली तक समस्याओं का समाधान शुरू

पानीपत के उद्योगपतियों की नाराजगी के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है. सड़क, सीवर, बिजली, कब्जे और कचरा प्रबंधन समस्याओं पर कार्रवाई शुरू हो गई.

Road Construction Panipat
पानीपत के उद्योगपतियों ने उठाए सवाल तो जागा प्रशासन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 1:50 PM IST

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पानीपत: कभी पानीपत के मैदान ने इतिहास की दिशा बदली थी, आज इसी शहर के करघे और कारखाने हरियाणा की औद्योगिक तस्वीर बदल रहे हैं. साल 1947 के बाद विस्थापित बुनकरों से शुरू हुई पानीपत की औद्योगिक कहानी आज हजारों टेक्सटाइल इकाइयों और बड़े निर्यात बाजार तक पहुंच चुकी है. केंद्र सरकार की 2026 की टेक्सटाइल रिपोर्ट के अनुसार जिले में 33,412 से अधिक टेक्सटाइल एवं अपैरल इकाइयां हैं और सालाना निर्यात करीब 1.3 अरब डॉलर आंका गया है. ऐसे में उद्योगों की बुनियादी समस्याओं पर प्रशासन की कार्रवाई अहम मानी जा रही है.

उद्योगपतियों की नाराजगी का असर: पानीपत के औद्योगिक संगठनों की एकजुटता और नाराजगी का असर अब प्रशासनिक स्तर पर दिखाई देने लगा है. सड़क, सीवर, सफाई, कचरा प्रबंधन और बिजली ट्रिपिंग जैसी समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों ने प्रशासन के सामने अपनी परेशानियां प्रमुखता से रखीं. इसके बाद संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

बैठक कर समस्याओं पर चर्चा: दरअसल, करीब 20 औद्योगिक संगठनों ने 29 अगस्त को बैठक कर उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की थी. इसके बाद हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद धमीजा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ, नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव और एसपी भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की.

तीन साल से लंबित सड़क का अब होगा निर्माण: उद्योगपतियों की प्रमुख मांगों में इंडो फार्म के आगे करीब तीन साल से लंबित सड़क का निर्माण शामिल था. अब प्रशासन ने इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इससे लंबे समय से परेशानी झेल रहे औद्योगिक क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है.हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने कहा कि, "इंडो फार्म के आगे करीब तीन साल से लंबित सड़क के निर्माण के आदेश जारी कर दिए गए हैं. डेज होटल के सामने रोडिंग-अनरोडिंग की समस्या के समाधान के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं."

उद्योगपतियों ने उठाए सवाल तो जागा प्रशासन (ETV Bharat)

फ्लोरा चौक से हटेंगे अवैध कब्जे: फ्लोरा चौक के आसपास अवैध कब्जे और सड़क की खराब हालत का मुद्दा भी उद्योगपतियों ने प्रशासन के सामने उठाया था. अब नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. निगम की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और जल्द ही कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार अगले तीन-चार दिनों में फ्लोरा चौक के आसपास सड़क से कब्जे हटाने और गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा. इससे औद्योगिक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है.

सड़क पर छोड़ी गई सीवर पाइपलाइन भी हटेगी: फ्लोरा चौक के पास झुग्गी क्षेत्र में सड़क पर छोड़ी गई सीवर पाइपलाइन भी परेशानी का कारण बनी हुई थी. उद्योगपतियों ने इस समस्या को नगर निगम कमिश्नर के सामने रखा. इसके बाद पाइपलाइन को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने कहा कि, "फ्लोरा चौक के पास सड़क पर छोड़ी गई सीवर पाइपलाइन को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है."

इंडो फार्म में सीवर लाइन की क्षमता होगी दोगुनी: डॉ. पंकज यादव ने आगे कहा कि, "इंडो फार्म वाली गली में सीवर ओवरफ्लो और लाइन चौक होने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. यहां बढ़ती आबादी और इमारतों के कारण मौजूदा सीवर लाइन पर दबाव बढ़ गया है. अब सीवर लाइन की क्षमता दोगुनी करने की तैयारी है.इंडो फार्म क्षेत्र में आबादी और इमारतों की संख्या अधिक होने से मौजूदा सीवर लाइन पर अत्यधिक दबाव है. सीवर लाइन की क्षमता दोगुनी करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले से चल रही है."

बिजली ट्रिपिंग से परेशान उद्योगों को राहत: औद्योगिक इकाइयों में बार-बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया. उद्योगपतियों का कहना था कि कई बार एक घंटे के भीतर तीन-तीन बार बिजली कट जाती थी. इससे उत्पादन प्रभावित होने के साथ मशीनों और कामगारों पर भी असर पड़ता था. विनोद धमीजा ने कहा कि, "उद्योगों में कई बार एक घंटे में तीन-तीन बार बिजली कट जाती थी. शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अब बिजली आपूर्ति में सुधार होने का दावा किया गया है."

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उद्योगों की समस्याओं के समाधान की तैयारी (ETV Bharat)

परधाना की यूनिटों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू: परधाना में आत्मनिर्भर नीति के तहत स्थापित कुछ औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त लोड नहीं मिलने के कारण बिजली कनेक्शन की समस्या बनी हुई थी. उद्योगपतियों ने यह मामला भी प्रशासन के सामने रखा. इसके बाद बिजली विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. विनोद धमीजा ने बताया कि, "परधाना में आत्मनिर्भर नीति के तहत स्थापित कुछ यूनिटों को लोड नहीं मिलने के कारण कनेक्शन की समस्या थी. अब बिजली विभाग ने कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है."

औद्योगिक कचरे के लिए बनेगा नया सिस्टम: औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा उठाने की उचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी सामने आई थी. अब नगर निगम सभी औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कराएगा. प्रत्येक फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे की मात्रा का आकलन किया जाएगा. इसके आधार पर कचरे के संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था तैयार की जाएगी. नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने कहा कि, "सभी औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कराया जाएगा. प्रत्येक फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे की मात्रा का आकलन किया जाएगा. इसके बाद औद्योगिक कचरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए नया टेंडर तैयार कर फ्लोट किया जाएगा."

हादसों में पहले होगी तथ्यों की जांच: औद्योगिक इकाइयों में हादसों के बाद पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उद्योगपतियों ने एसपी भूपेंद्र सिंह के सामने रखा. उद्योगपतियों का कहना था कि कुछ मामलों में पूरी जांच से पहले ही गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो जाती है. इस पर पुलिस प्रशासन ने तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है.उद्योगपतियों के अनुसार एसपी ने आश्वासन दिया कि किसी भी मामले में पहले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जाएगी और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी. यदि कोई एफआईआर गलत तरीके से दर्ज पाई जाती है तो नियमानुसार उसे रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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उद्योगपतियों की नाराजगी के बाद एक्शन (ETV Bharat)

9 सितंबर को एक मंच पर होंगे अधिकारी और उद्योगपति: उद्योगों से जुड़ी समस्याओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 9 सितंबर को शाम 4 बजे जिमखाना क्लब में विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा. इसमें प्रशासन, नगर निगम, बिजली निगम, उद्योग विभाग, एक्सपोर्ट डिवीजन, एलडीएम, बैंक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने कहा कि, "औद्योगिक संगठनों के साथ पहले भी बैठकें होती रही हैं. अब 9 सितंबर को जिमखाना क्लब में आयोजित सेमिनार में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर होंगे. सेमिनार में उद्योगपतियों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. पानी, बिजली, सीवर और अन्य समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेकर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा."

पानीपत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका: पानीपत को देश-दुनिया में "टेक्सटाइल सिटी" और "बुनकरों के शहर" के नाम से पहचान हासिल है. यहां टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग, हैंडलूम, पावरलूम, कंबल, कालीन और रिसाइक्लिंग से जुड़ी हजारों इकाइयां संचालित होती हैं. शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 3,000 से 5,000 या इससे अधिक MSME इकाइयां होने का अनुमान है. पानीपत को भारत सरकार की ओर से "टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस" का दर्जा भी मिला हुआ है. उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का सालाना कारोबार करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपये तक माना जाता है. करीब 400 एक्सपोर्ट हाउस हैं और निर्यात कारोबार 15 से 20 हजार करोड़ रुपये के आसपास माना जाता है.

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सड़क-सीवर से बिजली तक समस्याओं का समाधान शुरू (ETV Bharat)

विदेशों तक पहुंचते हैं पानीपत के उत्पाद: पानीपत के कंबल, कालीन, दरी, बेडशीट और होम फर्निशिंग उत्पाद अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में निर्यात किए जाते हैं. इसके अलावा शहर में IOCL रिफाइनरी, NFL और थर्मल पावर प्लांट जैसे बड़े उद्योग भी मौजूद हैं. हजारों MSME और एक्सपोर्ट यूनिट्स GST, टैक्स और अन्य शुल्कों के माध्यम से सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. यही वजह है कि पानीपत को हरियाणा की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है.

अब कार्रवाई को परिणाम में बदलने की चुनौती: करीब 20 औद्योगिक संगठनों की एकजुटता के बाद प्रशासन की ओर से शुरू की गई कार्रवाई ने उद्योग जगत में राहत की उम्मीद जगाई है. तीन साल से अटकी सड़क, सीवर ओवरफ्लो, बिजली ट्रिपिंग, कचरा प्रबंधन और फ्लोरा चौक के कब्जों जैसे मुद्दों पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है. अब उद्योगपतियों की नजर 9 सितंबर को होने वाले सेमिनार पर है. यह मंच सिर्फ समस्याएं गिनाने तक सीमित रहेगा या विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर उनके स्थायी समाधान की दिशा भी तय करेगा, इस पर सभी की नजर रहेगी. उद्योग जगत का मानना है कि बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने से पानीपत की औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिल सकती है.

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