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पानीपत में ACB का बड़ा एक्शन, 15 हजार की रिश्वत लेते पटवारी और सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार

पानीपत में ACB का बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मतलौडा हल्के के पटवारी संदीप और उसके निजी सहायक जयभगवान को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 160 वर्गगज की मलकियत वाली जमीन की निशानदेही कराने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद ACB ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाकर दोनों आरोपियों को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया. 160 वर्गगज जमीन का काम लंबे समय से था लंबित: शिकायतकर्ता ने ACB को दी लिखित शिकायत में बताया कि गांव में उसकी 160 वर्गगज की मलकियत वाली जमीन है, जिसकी मौके पर निशानदेही करानी थी. आरोप है कि संबंधित पटवारी और उसका निजी सहायक इस कार्य के बदले 15 हजार रुपये की मांग कर रहे थे. रिश्वत नहीं देने पर दोनों लगातार उसका काम टालते रहे, जिसके बाद उसने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया. शिकायत के बाद बिछाया जाल: इस पूरे मामले में ACB यूनिट पानीपत के प्रभारी इंस्पेक्टर ऋषिपाल ने बताया कि, "शिकायतकर्ता ने 29 जुलाई को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत की जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ट्रैप की कार्रवाई की गई. शिकायतकर्ता पहले भी कई बार मौखिक रूप से अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रख चुका था, लेकिन समाधान नहीं होने पर उसने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई." 15 हजार की रिश्वत लेते पटवारी और सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)