ETV Bharat / state

पानीपत में 400 किलो दूध और 200 किलो रसगुल्लों को मिट्टी में मिलाया गया, मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन

पानीपत में 400 किलो दूध और 200 किलो रसगुल्लों को मिट्टी में मिलाया गया ( ETV Bharat )

पानीपत : त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने जिले में विशेष जांच अभियान चलाया हुआ है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विक्रम पचिसिया के नेतृत्व में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं. वहीं, खराब और संदिग्ध खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया जा रहा है.

400 किलो दूध, 200 किलो रसगुल्ले बरामद : खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सनौली क्षेत्र में तड़के करीब साढ़े चार से पांच बजे के बीच कार्रवाई करते हुए दो गाड़ियों को पकड़ा. विभाग को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की ओर से जिले में दूध और मिठाइयों की सप्लाई की जा रही है. जांच के दौरान दोनों गाड़ियों से करीब 400 किलो मिलावटी दूध और 200 किलो रसगुल्ले बरामद किए गए. पुलिस के सहयोग से जेसीबी बुलवाकर खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया गया. साथ ही दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया.