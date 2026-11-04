पानीपत में 400 किलो दूध और 200 किलो रसगुल्लों को मिट्टी में मिलाया गया, मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन
Panipat Milk and Rasgulla Buried in Pit : हरियाणा के पानीपत में 400 किलो मिलावटी दूध और रसगुल्ले को जमीन खोदकर गाड़ दिया गया है.
Published : November 4, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:14 PM IST
पानीपत : त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने जिले में विशेष जांच अभियान चलाया हुआ है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विक्रम पचिसिया के नेतृत्व में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं. वहीं, खराब और संदिग्ध खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया जा रहा है.
400 किलो दूध, 200 किलो रसगुल्ले बरामद : खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सनौली क्षेत्र में तड़के करीब साढ़े चार से पांच बजे के बीच कार्रवाई करते हुए दो गाड़ियों को पकड़ा. विभाग को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की ओर से जिले में दूध और मिठाइयों की सप्लाई की जा रही है. जांच के दौरान दोनों गाड़ियों से करीब 400 किलो मिलावटी दूध और 200 किलो रसगुल्ले बरामद किए गए. पुलिस के सहयोग से जेसीबी बुलवाकर खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया गया. साथ ही दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया.
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पहले गुलाब जामुन करवाए थे नष्ट : इससे पहले 30 अक्टूबर को बेरी वाली मस्जिद क्षेत्र में 120 किलो गुलाब जामुन और 31 अक्टूबर को नूरवाला में 130 किलो रसगुल्ले नष्ट करवाए गए थे. इसके अलावा डोडा बर्फी बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 140 किलो संदिग्ध मटेरियल भी नष्ट करवाया गया.
अब तक 63 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे : खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विक्रम ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 44 एनफोर्समेंट और 19 सर्विलांस सैंपल लिए जा चुके हैं. त्योहारों के दौरान पनीर और अन्य मिठाइयों सहित करीब 8 से 10 सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं. लैब रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का समय लगता है. रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ असुरक्षित या निर्धारित गुणवत्ता से कम पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाती है.
उचाना में छह सैंपल मिले थे खराब : उन्होंने बताया कि पिछले महीने उचाना में की गई छापेमारी के दौरान लिए गए नमूनों में एक सैंपल असुरक्षित और पांच सैंपल घटिया गुणवत्ता के पाए गए थे. इनमें मिल्क केक का सैंपल भी शामिल है. इन मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कमिश्नर के पास अनुमति हेतु फाइल भेजी गई है. अनुमति मिलते ही संबंधित आरोपियों के खिलाफ अदालत में केस दायर किया जाएगा. वहीं, उरलाना कलां में मिठाई के सैंपल फेल होने के बाद मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है. विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी और मिलावट पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
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