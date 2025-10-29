देश में AI के भविष्य पर जयपुर में होगा मंथन, 1 हजार से अधिक IITian होंगे शामिल
पैन आईआईटी की ओर से होने वाले शिखर सम्मलेन में 1 हजार से अधिक आईआईटियन शामिल होंगे.
Published : October 29, 2025 at 6:23 PM IST
जयपुर: आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर अब जयपुर में बड़ा मंथन होने जा रहा है. पैन आईआईटी पहली बार पैन आईआईटी राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मलेन का आयोजन 1 नवम्बर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा.
कार्यक्रम के आयोजक मोहित सोनी का कहना है कि पैन आईआईटी एक ऐसी संस्था है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के एकीकृत वैश्विक पूर्व छात्र नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है. यह विश्वभर में नवाचार, उद्यमिता, नीतिगत नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देता है. इसके साथ ही देश के लोगों को नवीनतम तकनीकी के बारे में जानकारी मिले इसे लेकर राजस्थान सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश-विदेश के आईटी विशेषज्ञ, उद्योग जगत के दिग्गज और टेक्नोलॉजी इनोवेटर एक मंच पर जुटेंगे.
1 हजार से अधिक आईआईटियन होंगे शामिल: आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक आईआईटियन के साथ-साथ उद्योगपति भी शामिल होंगे. जहां स्वास्थ्य, सतत विकास, ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन, गतिशीलता और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उभरते नवाचारों पर चर्चा की जाएगी. इसमें सुधांश पंत, मुख्य सचिव (आईआईटी खड़गपुर), अजिताभ शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, कुलदीप रांका अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा, वीके सिंह अतिरिक्त महानिदेशक (आईआईटी खड़गपुर) शामिल होंगे.
निवेश की संभावना: आयोजकों का कहना है कि पहली बार पैन आईआईटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है. हमारा मकसद है कि देश-विदेश में जो आईआईटियन हैं, वो राजस्थान आएं और यहां पर निवेश करें ताकि इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिल सके. हाल ही में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस काफी चर्चाओं में है और इसे भविष्य के तौर पर भी देखा जा रहा है.