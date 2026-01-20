ETV Bharat / state

चाचा नेहरू अस्पताल में लावारिस बैग से फैली दहशत, मची अफरा-तफरी, मॉक ड्रिल कर पुलिस ने तैयारियों का लिया जायजा

इसी कड़ी में शाहदरा जिले के थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत स्थित चाचा नेहरू अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अस्पताल के वार्ड ब्लॉक के अंदर एक लावारिस बैग मिलने की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. मौके पर तुरंत गीता कॉलोनी थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंच गईं.

नई दिल्ली: दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर होने वाले भव्य समारोह के मद्देनज़र राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसी क्रम में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) और जिला प्रशासन द्वारा आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है.

चाचा नेहरू अस्पताल में लावारिस बैग से फैली दहशत: घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना 26 जनवरी को लेकर आयोजित की गई एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी. मॉक ड्रिल के दौरान बम ब्लास्ट की फर्जी सूचना (हॉक्स कॉल) दी गई थी, ताकि यह जांचा जा सके कि आपात स्थिति में प्रशासन और एजेंसियां कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं.

चाचा नेहरू अस्पताल में मॉक ड्रिल: हालांकि, इस मॉक ड्रिल के दौरान अफवाह फैलने से अस्पताल परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई. भगदड़ में कुल पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो को गंभीर चोटें आईं, जबकि तीन को मामूली चोटें लगीं मामूली रूप से घायल तीन लोगों को अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार देकर ऑब्जर्वेशन में रखा गया. वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों को कैट एंबुलेंस के माध्यम से एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया जो एक ड्रिल का दृश्य बना.

अरुण पराशर, तहसीलदार गांधीनगर ने बताया कि यह मॉक ड्रिल इस उद्देश्य से की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 26 जनवरी जैसे बड़े आयोजन के दौरान यदि किसी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रशासन और संबंधित एजेंसियां उसे प्रभावी ढंग से संभाल सकें. यह अभ्यास हमारी तैयारियों का आकलन करने और कमियों को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है.



