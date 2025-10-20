ETV Bharat / state

Watch Video: रामनगर में अचानक रोड पर आया टस्कर हाथी, खौफ से कार छोड़कर भागा परिवार

रामनगर में रोड पर अचानक टस्कर हाथी आने से राहगीर खौफजदा हो गए.

Ramnagar Tusker Elephant
हाथी रोड पर आने से मची खलबली (Photo-Vashu Choudhary)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 20, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे क्षेत्रों में अक्सर जंगली जानवर आबादी के आसपास तक पहुंच जाते हैं, जिससे मानव व वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होने का खतरा बना रहता है. रविवार शाम को रामनगर-भंडारपानी मार्ग पर टेड़ा गेट से आगे एक टस्कर हाथी अचानक सड़क पर आ जाने से अफरातफरी मच गई. हाथी ने वहां से गुजर रहे वाहनों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया. कार सवार एक परिवार ने हाथी को अपने ओर आता देख, भागकर जान बचाई. गनीमत रही कि हाथी कुछ देर के बाद जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

अचानक रोड पर आया हाथी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम के समय सड़क से कई वाहन गुजर रहे थे, तभी जंगल की झाड़ियों से एक विशाल टस्कर हाथी अचानक सड़क पर आ गया. हाथी वाहनों की ओर बढ़ने लगा और आक्रामक तरीके से सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगा. इस बीच, एक कार में सवार परिवार को अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागना पड़ा. परिवार में छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जो हाथी को अपनी ओर बढ़ता देख घबरा गए. परिवार ने जैसे-तैसे सड़क किनारे जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाई.

सड़क पर आक्रामक दिखा हाथी (Video-Vashu Choudhary)

हाथी के रोड पर आने से मचा हड़कंप: मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालक भी भयभीत होकर अपनी गाड़ियां रोककर दूर हट गए. कुछ देर तक सड़क पर हड़कंप की स्थिति बनी रही. गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ ही देर में टस्कर हाथी ने वाहनों का पीछा छोड़ दिया और वापस जंगल की ओर चला गया. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन घटना ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को डरा दिया.

वन विभाग ने लोगों से की ये अपील: स्थानीय लोगों के अनुसार, टस्कर हाथी पिछले कुछ दिनों से इसी क्षेत्र में देखा जा रहा है और कई बार सड़क पर अचानक आकर वाहनों को दौड़ा चुका है. लोगों ने वन विभाग को घटना की जानकारी दे दी है. वन अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि मार्ग से गुजरते वक्त सतर्क रहें, विशेषकर शाम और रात के समय वाहन धीरे चलाएं, हॉर्न का उपयोग न करें और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. बता दें कि ये पहला वाक्या नहीं हैं, रामनगर के कई क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए हैं, यहां अक्सर जंगली जानवर आबादी के समीप दिखाई देते हैं. कई बार बाघ के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है.

पढ़ें-

TAGGED:

रामनगर टस्कर हाथी
NAINITAL LATEST NEWS
RAMNAGAR TUSKER ELEPHANT
RAMNAGAR ELEPHANT TERROR
TUSKER ELEPHANT IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.