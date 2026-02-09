ETV Bharat / state

दिल्ली-अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, केमिकल ट्रक में आग से मचा हड़कंप

केमिकल ट्रक में आग बुझाते दमकल कर्मी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर : दिल्ली-अजमेर नेशनल हाईवे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हाईवे पर चलते एक केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए एक बड़े अग्निकांड को होने से पहले ही रोक लिया. यह वही हाईवे है, जहां दो साल पहले भांकरोटा अग्निकांड जैसी भीषण घटना हो चुकी है, ऐसे में इस आग ने एक बार फिर गंभीर खतरे की आशंका बढ़ा दी थी. भांकरोटा थाना प्रभारी श्रीनिवास जांगिड़ के अनुसार, चलते ट्रक के केबिन और टैंकर के हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें दिखाई देने लगीं. हाईवे पर अन्य वाहनों की आवाजाही जारी थी, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई. सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना प्रभारी श्रीनिवास जांगिड़ पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए हाईवे पर यातायात को दोनों ओर से रोक दिया गया. पुलिस ने तुरंत आसपास मौजूद लोगों और वाहन चालकों को सुरक्षित दूरी पर हटाया. पढे़ं. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हाईवे घंटों रहा बंद पुलिस के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 4.45 बजे जयपुर-अजमेर हाईवे पर रामचन्द्रपुरा पुलिया के ऊपर हुआ. अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा टैंकर लगभग 30 हजार लीटर मिथाइल केमिकल लेकर जा रहा था. पुलिया पर चढ़ते समय टैंकर के टायर के पास से अचानक चिंगारियां निकलीं, जिससे निचले हिस्से में आग लग गई. आग लगते ही टैंकर से धुआं उठने लगा और लपटें दिखाई देने लगीं, जिसे देखकर हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों में दहशत फैल गई. राहगीरों ने तुरंत ड्राइवर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टैंकर को सड़क किनारे खड़ा किया और नीचे उतरकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य वाहन चालक भी अपने वाहन छोड़कर सुरक्षित दूरी पर चले गए.