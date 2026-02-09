ETV Bharat / state

दिल्ली-अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, केमिकल ट्रक में आग से मचा हड़कंप

राजधानी के करीब केमिकल से भरे ट्रक में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.

केमिकल ट्रक में आग बुझाते दमकल कर्मी
केमिकल ट्रक में आग बुझाते दमकल कर्मी (Source : Jaipur Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 9:43 AM IST

Updated : February 9, 2026 at 9:56 AM IST

जयपुर : दिल्ली-अजमेर नेशनल हाईवे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हाईवे पर चलते एक केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए एक बड़े अग्निकांड को होने से पहले ही रोक लिया. यह वही हाईवे है, जहां दो साल पहले भांकरोटा अग्निकांड जैसी भीषण घटना हो चुकी है, ऐसे में इस आग ने एक बार फिर गंभीर खतरे की आशंका बढ़ा दी थी.

भांकरोटा थाना प्रभारी श्रीनिवास जांगिड़ के अनुसार, चलते ट्रक के केबिन और टैंकर के हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें दिखाई देने लगीं. हाईवे पर अन्य वाहनों की आवाजाही जारी थी, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई. सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना प्रभारी श्रीनिवास जांगिड़ पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए हाईवे पर यातायात को दोनों ओर से रोक दिया गया. पुलिस ने तुरंत आसपास मौजूद लोगों और वाहन चालकों को सुरक्षित दूरी पर हटाया.

पढे़ं. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हाईवे घंटों रहा बंद

पुलिस के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 4.45 बजे जयपुर-अजमेर हाईवे पर रामचन्द्रपुरा पुलिया के ऊपर हुआ. अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा टैंकर लगभग 30 हजार लीटर मिथाइल केमिकल लेकर जा रहा था. पुलिया पर चढ़ते समय टैंकर के टायर के पास से अचानक चिंगारियां निकलीं, जिससे निचले हिस्से में आग लग गई. आग लगते ही टैंकर से धुआं उठने लगा और लपटें दिखाई देने लगीं, जिसे देखकर हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों में दहशत फैल गई. राहगीरों ने तुरंत ड्राइवर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टैंकर को सड़क किनारे खड़ा किया और नीचे उतरकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य वाहन चालक भी अपने वाहन छोड़कर सुरक्षित दूरी पर चले गए.

पुलिस ने खुद संभाला मोर्चा : केमिकल से भरे ट्रक में आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड का इंतजार किए बिना खुद ही आग बुझाने का मोर्चा संभाल लिया. थाने और आसपास से उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की मदद से पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. कुछ समय तक पुलिस खुद ही फायर फाइटर की भूमिका में नजर आई. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद संयुक्त प्रयासों से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया.

पढ़ें. RTO की गाड़ी देख टैंकर चालक ने वाहन मोड़ा और सिलेंडर भरे ट्रक से टकराया, 2 घंटे तक फटते रहे 200 सिलेंडर

हालांकि, आग बुझाए जाने के बाद भी टैंकर से केमिकल का रिसाव जारी रहने की जानकारी सामने आई है. इसे देखते हुए एहतियातन केमिकल कंपनी के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया, ताकि रिसाव को सुरक्षित तरीके से रोका जा सके और किसी तरह के पर्यावरणीय या जनहानि के खतरे को टाला जा सके. पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित घोषित करने तक सतर्कता बनाए रखी.

यातायात किया गया डायवर्ट : घटना के दौरान हाईवे पर दोनों ओर के यातायात को डायवर्ट किया गया, जिससे कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया. स्थिति सामान्य होने के बाद धीरे-धीरे यातायात को फिर से सुचारू कराया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह घटना दो साल पहले हुए भांकरोटा अग्निकांड जैसी भीषण त्रासदी में बदल सकती थी. पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है कि ट्रक में आग किन कारणों से लगी और केमिकल सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं? इसके अलावा ट्रक में कौन सा केमिकल भरा था, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

