ETV Bharat / state

तिलोखन गांव में लकड़बग्घा की दहशत, मवेशियों पर कर रहा हमला, पागल होने की आशंका

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तिलोखन और घाघरा क्षेत्र में इन दिनों एक पागल लकड़बग्घे के आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से यह लकड़बग्घा गांव और आसपास के इलाकों में लगातार दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है.



मवेशियों पर भी हमला कर रहा लकड़बग्घा

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार लकड़बग्घा अचानक गांव के नजदीक आ जाता है और इधर-उधर घूमता रहता है. कई बार उसने मवेशियों पर भी हमला करने की कोशिश की है.इससे पशुपालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता सता रही है, ग्रामीणों का कहना है कि यह लकड़बग्घा असामान्य व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण लोगों को उसके पागल होने की आशंका है.