तिलोखन गांव में लकड़बग्घा की दहशत, मवेशियों पर कर रहा हमला, पागल होने की आशंका
एमसीबी के ग्राम पंचायत तिलोखन में लकड़बग्घा की दहशत देखी जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि लकड़बग्घा पागल हो चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 6, 2026 at 6:02 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तिलोखन और घाघरा क्षेत्र में इन दिनों एक पागल लकड़बग्घे के आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से यह लकड़बग्घा गांव और आसपास के इलाकों में लगातार दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है.
मवेशियों पर भी हमला कर रहा लकड़बग्घा
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार लकड़बग्घा अचानक गांव के नजदीक आ जाता है और इधर-उधर घूमता रहता है. कई बार उसने मवेशियों पर भी हमला करने की कोशिश की है.इससे पशुपालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता सता रही है, ग्रामीणों का कहना है कि यह लकड़बग्घा असामान्य व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण लोगों को उसके पागल होने की आशंका है.
शाम होते ही लोग अपने बच्चों और मवेशियों को घरों के भीतर रखने लगे हैं. गांव के लोग समूह में ही खेतों या अन्य कार्यों के लिए निकल रहे हैं ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके. महिलाओं और बुजुर्गों में भी इस घटना को लेकर काफी डर का माहौल है- रतिराम,ग्रामीण
इस बारे में ग्रामीणों ने वन विभाग को भी सूचना दे दी है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.
मामले की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. टीम क्षेत्र में निगरानी कर लकड़बग्घे को पकड़ने या सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्रवाई करेगी ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके- रघुराज सिंह,वन परिक्षेत्र अधिकारी
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते लकड़बग्घे को पकड़ा या जंगल की ओर नहीं खदेड़ा गया तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता.फिलहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
