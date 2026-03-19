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Leopards Movement : वन विभाग की मेहनत रंग लाई, पिंजरे में कैद हुए दो लेपर्ड

दहशत से राहत तक. उदयपुर में दो इलाकों में पिंजरों में कैद हुए लेपर्ड. लोगों ने ली राहत की सांस...

Two Leopards Caught in Traps
पिंजरों में कैद हुए लेपर्ड (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 1:01 PM IST

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उदयपुर: जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले कई दिनों से फैली दहशत गुरुवार को राहत में बदल गई. जब वन विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर दो लेपर्ड को पिंजरों में कैद कर लिया. लगातार हो रही मूवमेंट और ग्रामीणों में बढ़ते भय के बीच वन विभाग की त्वरित रणनीति और कार्रवाई ने संभावित खतरे को टाल दिया.

मावली क्षेत्र के मांगथला गांव में बीते कुछ दिनों से लेपर्ड की मौजूदगी लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई थी. ग्रामीणों ने कई बार खेतों और आबादी के आसपास उसके पदचिह्न और हलचल देखी थी. हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोग सुबह-शाम अकेले निकलने से भी कतराने लगे थे.

ग्रामीणों की सूचना पर घासा वनपाल नाका के महिपाल सिंह ने स्थिति का जायजा लिया और बिना देर किए बुधवार दोपहर को पिंजरा लगवाया. रणनीति सफल रही और गुरुवार सुबह लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया. जैसे ही यह खबर फैली, मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लंबे समय से बने भय के माहौल के बीच लोगों ने राहत की सांस ली.

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इसी तरह गोगुंदा क्षेत्र के सायरा इलाके के करदा गांव में भी हालात कुछ ऐसे ही थे. यहां बाइपास मार्ग के आसपास लेपर्ड की लगातार आवाजाही देखी जा रही थी. राहगीरों को रात के समय गुर्राने की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बन गया था. वन विभाग ने स्थिति को भांपते हुए दो दिन पहले ही यहां पिंजरा लगा दिया था. गुरुवार को एक लेपर्ड उसमें फंस गया, जिससे एक बड़ी आशंका टल गई.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम के भरत मेघवाल, प्रताप सिंह सहित अन्य कार्मिकों ने लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से पिंजरे सहित कब्जे में लिया और आगे की प्रक्रिया शुरू की. विभाग के अधिकारियों के अनुसार, करदा क्षेत्र में रविवार को एक साथ दो लेपर्ड देखे गए थे, जिसके बाद यहां विशेष सतर्कता बरती जा रही थी.

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TWO LEOPARDS CAUGHT IN TRAPS
PANIC IN UDAIPUR
LEOPARDS CAUGHT IN UDAIPUR
लेपर्ड की लगातार आवाजाही
LEOPARD MOVEMENT

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