सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी में मची खलबली, सोशल मीडिया में तैर रहे हैं इस्तीफे, बीजेपी ने कसा तंज

सूरजपुर : सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी में इन दिनों इस्तीफों की होड़ लगी हुई है. आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी का विस्तार किया था.जिसमें कई पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई थी. लेकिन नई नियुक्तियां होने के कुछ दिन बाद ही नव नियुक्त पदाधिकारी सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे सार्वजनिक करने लगे. नव नियुक्त पदाधिकारियों के इस्तीफे के दौर के बाद जिला कांग्रेस कमेटी में हलचल मची हुई है.



पूर्व विधायक की बहू ने भी दिया इस्तीफा



बताया जा रहा है कि कई पदाधिकारी थोक के भाव में इस्तीफा प्रसारित कर रहे हैं, जिससे जिले में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है. खास बात ये है कि पूर्व सांसद और प्रेमनगर के पूर्व विधायक खेलसाय सिंह की बहू उषा सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा प्रसारित किया है, जिसने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है.

