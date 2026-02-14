सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी में मची खलबली, सोशल मीडिया में तैर रहे हैं इस्तीफे, बीजेपी ने कसा तंज
सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी में इन दिनों इस्तीफों का दौर चल रहा है.हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी प्रमुखों को किसी का इस्तीफा नहीं मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 14, 2026 at 1:57 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी में इन दिनों इस्तीफों की होड़ लगी हुई है. आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी का विस्तार किया था.जिसमें कई पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई थी. लेकिन नई नियुक्तियां होने के कुछ दिन बाद ही नव नियुक्त पदाधिकारी सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे सार्वजनिक करने लगे. नव नियुक्त पदाधिकारियों के इस्तीफे के दौर के बाद जिला कांग्रेस कमेटी में हलचल मची हुई है.
पूर्व विधायक की बहू ने भी दिया इस्तीफा
बताया जा रहा है कि कई पदाधिकारी थोक के भाव में इस्तीफा प्रसारित कर रहे हैं, जिससे जिले में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है. खास बात ये है कि पूर्व सांसद और प्रेमनगर के पूर्व विधायक खेलसाय सिंह की बहू उषा सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा प्रसारित किया है, जिसने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है.
पार्टी को आधिकारिक रूप से किसी भी पदाधिकारी का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है.संगठन के स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी- संजय डोसी,महामंत्री जिला कांग्रेस
वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है.
जो लोग वास्तव में जनहित में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काम करने की इच्छा रखने वालों का स्वागत है- मुरली मनोहर सोनी, बीजेपी जिलाध्यक्ष
सोशल मीडिया में चल रहे इस्तीफों के इस दौर ने सूरजपुर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब सभी की नजरें कांग्रेस संगठन के अगले कदम पर टिकी हैं.लेकिन कांग्रेस के अंदर मची इस खलबली ने एक बात तो साफ कर दी है जिस मकसद से कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दौरा करके संगठन में जान फूंकने की कोशिश की थी,वो नाकाम होती दिख रही है.
