नूंह में जंगली बिल्ली से दहशत, बकरी-कुत्तों पर किया हमला, लोगों ने पिंजड़े में बंद किया
हरियाणा के नूंह के पाटखोरी गांव में जंगली बिल्ली को तेंदुआ मानकर देखने वाले लोगों में दहशत फैल गई.
Published : October 25, 2026 at 8:39 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 9:05 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के पाटखोरी गांव में रविवार को तेंदुए जैसे दिखने वाले एक जंगली जानवर के बच्चे के दिखने से दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और वन्यजीव विभाग को सूचना दी. ग्रामीणों के अनुसार ये जानवर बकरी पर हमला कर चुका है और कुत्तों पर भी हमला करने की सूचना है. गांव में पहली बार इस तरह का जानवर दिखने से लोग हैरान हैं.
पिंजड़े में बंद किया गया : ग्रामीण अल्ताफ ने बताया कि यह जानवर उनके घर के पास दिखाई दिया था, जिसे चार-पांच लोगों की मदद से प्लास्टिक के टब और चादर डालकर पकड़ा गया और गर्दन पकड़कर पिंजरे में बंद किया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह का जानवर पहली बार देखा है. ग्रामीण अब्दुल हई ने बताया कि इसकी पहचान को लेकर गांव में अलग-अलग चर्चाएं चल रही थीं.
वन विभाग ने बताया जंगली बिल्ली : वहीं ग्रामीण हिसा मोहम्मद ने बताया कि आसपास इसकी मां और तीन बच्चों के होने की बात कही जा रही है और यह तेंदुआ नहीं है बल्कि किसी अन्य प्रजाति का जानवर है. वह रोजाना ज्वार की फसल की रखवाली करते हैं. इस मामले में वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने फोटो देखने के बाद बताया कि यह जंगली बिल्ली है, जो अक्सर भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ जाती है. इससे डरने की जरूरत नहीं है.
ग्रामीणों से अपील : ग्रामीणों से अपील की गई है कि जानवर को नुकसान न पहुंचाएं, उसे सुरक्षित अरावली जंगल में छोड़ दिया जाएगा. विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है. घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची. ग्रामीण सुबह से ही वन विभाग की टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तीन बजे तक टीम नहीं पहुंची थी. ग्रामीणों ने विभाग से जल्द मौके पर पहुंचकर जानवर की पहचान कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मांग की है. साथ ही लोगों को सावधानी बरतने, किसी भी जंगली जानवर के करीब न जाने और खुद पकड़ने का प्रयास न करने की अपील की गई है.
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