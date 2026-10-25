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नूंह में जंगली बिल्ली से दहशत, बकरी-कुत्तों पर किया हमला, लोगों ने पिंजड़े में बंद किया

नूंह में जंगली बिल्ली से दहशत ( ETV Bharat )

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के पाटखोरी गांव में रविवार को तेंदुए जैसे दिखने वाले एक जंगली जानवर के बच्चे के दिखने से दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और वन्यजीव विभाग को सूचना दी. ग्रामीणों के अनुसार ये जानवर बकरी पर हमला कर चुका है और कुत्तों पर भी हमला करने की सूचना है. गांव में पहली बार इस तरह का जानवर दिखने से लोग हैरान हैं.

पिंजड़े में बंद किया गया : ग्रामीण अल्ताफ ने बताया कि यह जानवर उनके घर के पास दिखाई दिया था, जिसे चार-पांच लोगों की मदद से प्लास्टिक के टब और चादर डालकर पकड़ा गया और गर्दन पकड़कर पिंजरे में बंद किया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह का जानवर पहली बार देखा है. ग्रामीण अब्दुल हई ने बताया कि इसकी पहचान को लेकर गांव में अलग-अलग चर्चाएं चल रही थीं.