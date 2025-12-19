नोएडा के स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप, साइबर सेल जांच में जुटी

नोएडा के स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप, साइबर सेल जांच में जुटी
दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी, शुक्रवार को नोएडा के स्कूलों को धमकी मिली.
Published : December 19, 2025 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है. आज शुक्रवार को दिल्ली से सटे नोएडा के कई स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. नोएडा के शिव नादर और एमिटी स्कूल को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली. शुक्रवार सुबह हुई इस घटना ने अभिभावकों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. सुरक्षा के मद्देनज़र तुरंत स्कूलों को खाली कराया गया.
होक्स ईमेल से नोएडा के स्कूलों में हड़कंप: बम की धमकी की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वॉड ने स्कूलों को खाली करवाकर सघन तलाशी ली. जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस इसे 'होक्स कॉल' मान रही है.
जांच में जुटी साइबर सेल, संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग जारी : बम निरोधक दस्ते ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन राहत की बात ये है कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि केवल स्कूल ही नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर भी चेकिंग जारी है. ये एक 'होक्स कॉल' लग रही है, साइबर सेल और टेक्निकल टीम ईमेल के सोर्स को ट्रैक कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.
इससे पहले पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों को मिली थी धमकी : बता दें कि इससे पहले पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों को 10 दिसंबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. संदिग्ध ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में अफरा-तफरी मच गई थी. पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल और लक्ष्मी नगर के लवली पब्लिक स्कूल को संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ था. मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.
5 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को मिली थी धमकी : उससे पहले 5 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने छात्रों, फैकल्टी, स्टाफ और कैंपस निवासियों के लिए सुरक्षा सलाह (Security Advisory) जारी की है.
