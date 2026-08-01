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कुचामन में आवारा श्वानों का आतंक, तीन दिन में मार डाली आठ बकरियां...दहशत

नगर परिषद ने कहा कि आवारा श्वानों को पकड़ने को टीमें लगाई है. कई श्वान पकड़ चुके हैं.

Stray dog ​​menace in Kuchaman
कुचामन में आवारा श्वानों का आतंक (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 8:03 PM IST

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कुचामन सिटी: शहर में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ रहा है. इन दिनों आवारा श्वानों के निशाने पर बकरियां है. शहर में आवारा श्वान बीते तीन दिन में आठ बकरियों को शिकार बना चुके हैं. इससे ना केवल पशुपालक बल्कि शहर के लोग भी डरे हुए हैं.

कुचामन सिटी की सिंजारी देवी ने बताया कि क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ रहा है. पिछले तीन दिन में चार पशुपालकों की 8 बकरियों को मार डाला. सिंजारी देवी के परिवार में दो महिलाओं को आवारा श्वान काट चुके हैं. घटना को लेकर पशुपालक चिंतित हैं. उन्होंने अधिकारियों से आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की. बीते कुछ समय में आवारा श्वानों की संख्या बढ़ी है. पालतु पशुओं के साथ आमजन पर भी आवारा श्वान लगातार हमला कर रहे हैं.

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पशुपालक भागीरथ कुमावत ने कहा कि दो दर्जन से अधिक आवारा श्वान जमा रहते हैं. यह पशुओं पर हमलावर हो रहे हैं. जब उन्हें भगाते हैं तो काटने को दौड़ते हैं. नगर में लगातार बढ़ रही आवारा श्वानों की संख्या से नगरवासी दहशत में हैं. कुछ दिन पहले आवारा श्वानों ने हमलाकर कई लोगों को जख्मी कर दिया था. तब भी कुत्तों को पकड़वाने की मांग की गई थी, लेकिन बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ सकी.

इसी तरह पप्पू देवी ने बताया कि पहले भी आवारा श्वान हमारे वार्ड में कई बच्चों को शिकार बना चुके हैं. लोगों ने प्रशासन से आवारा श्वानों से राहत दिलाने की मांग की. बताया कि कुछ दिन पहले भी कई महिलाओं को जख्मी किया था. इसमें एक महिला को नौ जगह से आवारा श्वानों ने जख्मी किया. नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया ने कहा कि क्षेत्र में आवारा श्वानों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई है. कई श्वान पकड़े जा चुके हैं. जल्द ही शहर के अन्य जगहों से आवारा श्वानों को पकड़ा जाएगा.

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EIGHT GOATS KILLED IN THREE DAYS
LOSSES SUFFERED 4 LIVESTOCK FARMERS
GOATS TARGETED BY STRAY DOGS
हिंसक हो रहे आवारा श्वान
TERROR OF STRAY DOGS IN KUCHAMAN

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