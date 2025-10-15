ETV Bharat / state

पीएलएफआई के नाम से मिला नक्सली पर्चा, गांव में फैली दहशत, एसएसपी बोले, 'हर एंगल से जांच जारी'

ग्रामीण के घर से मिले नक्सली पर्चे को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी है. अभी तक इसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है

NAXALITE PAMPHLETS FOUND
जशपुर में नक्सल संगठन का पर्चा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का यह मामला है. यहां चौकी पंडरा पाठ क्षेत्र के सुलेशा गांव के एक मकान में पीएलएफआई (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) संगठन के नाम से लिखा कथित नक्सली पर्चा मिला है. यह पर्चा सल्लू राजवाड़े नाम के एक ग्रामीण के घर पर चिपका हुआ मिला, जिसमें संगठन के नाम पर चेतावनी भरे संदेश लिखे गए थे.

पुलिस को दी गई सूचना: ग्रामीणों से सूचना मिलते ही पंडरा पाठ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने पर्चे को जब्त कर लिया है. इस मामले की फॉरेंसिक जांच और हस्तलिपि विश्लेषण(Handwriting Analysis) के लिए भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.

जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह (ETV BHARAT)

तफ्तीश में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक यह पता लगाया जा रहा है कि पर्चा वास्तव में किसी नक्सली संगठन की ओर से डाला गया है या फिर किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा दहशत फैलाने की शरारत है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि हमारा जिला नक्सली मुक्त श्रेणी में आता है. अब तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है. लेकिन पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है.

यह भी जांच का विषय है कि कहीं किसी व्यक्ति ने भय या भ्रम फैलाने के उद्देश्य से यह पर्चा तो नहीं लगाया-शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

PLFI pamphlet
पीएलएफआई का पर्चा (ETV BHARAT)

पुलिस की विशेष टीम तैनात: पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम मौके पर तैनात है. प्रारंभिक जांच में अबतक किसी नक्सली गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. जशपुर जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित है. ऐसे में इस तरह का नक्सली पर्चा मिलना काफी चिंता की बात है.

पोलित ब्यूरो मेंबर सहित 61 नक्सलियों का सरेंडर, विजय शर्मा बोले- लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेगी सरकार

कोरिया में घर पर बम से हमला, एक शख्स की मौत, एक महिला घायल, दामाद पर पुलिस को शक

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, छत्तीसगढ़ में होगा यूनिटी मार्च: डिप्टी सीएम अरुण साव

TAGGED:

PLFI NAXALITE PAMPHLETS FOUND
छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला
पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया
छत्तीसगढ़ में नक्सल वारदात
NAXALITE PAMPHLETS IN JASHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.