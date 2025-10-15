ETV Bharat / state

पीएलएफआई के नाम से मिला नक्सली पर्चा, गांव में फैली दहशत, एसएसपी बोले, 'हर एंगल से जांच जारी'

पुलिस को दी गई सूचना: ग्रामीणों से सूचना मिलते ही पंडरा पाठ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने पर्चे को जब्त कर लिया है. इस मामले की फॉरेंसिक जांच और हस्तलिपि विश्लेषण(Handwriting Analysis) के लिए भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का यह मामला है. यहां चौकी पंडरा पाठ क्षेत्र के सुलेशा गांव के एक मकान में पीएलएफआई (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) संगठन के नाम से लिखा कथित नक्सली पर्चा मिला है. यह पर्चा सल्लू राजवाड़े नाम के एक ग्रामीण के घर पर चिपका हुआ मिला, जिसमें संगठन के नाम पर चेतावनी भरे संदेश लिखे गए थे.

तफ्तीश में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक यह पता लगाया जा रहा है कि पर्चा वास्तव में किसी नक्सली संगठन की ओर से डाला गया है या फिर किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा दहशत फैलाने की शरारत है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि हमारा जिला नक्सली मुक्त श्रेणी में आता है. अब तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है. लेकिन पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है.

यह भी जांच का विषय है कि कहीं किसी व्यक्ति ने भय या भ्रम फैलाने के उद्देश्य से यह पर्चा तो नहीं लगाया-शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

पीएलएफआई का पर्चा (ETV BHARAT)

पुलिस की विशेष टीम तैनात: पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम मौके पर तैनात है. प्रारंभिक जांच में अबतक किसी नक्सली गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. जशपुर जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित है. ऐसे में इस तरह का नक्सली पर्चा मिलना काफी चिंता की बात है.