पीएलएफआई के नाम से मिला नक्सली पर्चा, गांव में फैली दहशत, एसएसपी बोले, 'हर एंगल से जांच जारी'
ग्रामीण के घर से मिले नक्सली पर्चे को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी है. अभी तक इसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2025 at 4:41 PM IST
जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का यह मामला है. यहां चौकी पंडरा पाठ क्षेत्र के सुलेशा गांव के एक मकान में पीएलएफआई (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) संगठन के नाम से लिखा कथित नक्सली पर्चा मिला है. यह पर्चा सल्लू राजवाड़े नाम के एक ग्रामीण के घर पर चिपका हुआ मिला, जिसमें संगठन के नाम पर चेतावनी भरे संदेश लिखे गए थे.
पुलिस को दी गई सूचना: ग्रामीणों से सूचना मिलते ही पंडरा पाठ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने पर्चे को जब्त कर लिया है. इस मामले की फॉरेंसिक जांच और हस्तलिपि विश्लेषण(Handwriting Analysis) के लिए भेजे जाने की तैयारी की जा रही है.
तफ्तीश में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक यह पता लगाया जा रहा है कि पर्चा वास्तव में किसी नक्सली संगठन की ओर से डाला गया है या फिर किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा दहशत फैलाने की शरारत है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि हमारा जिला नक्सली मुक्त श्रेणी में आता है. अब तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है. लेकिन पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है.
यह भी जांच का विषय है कि कहीं किसी व्यक्ति ने भय या भ्रम फैलाने के उद्देश्य से यह पर्चा तो नहीं लगाया-शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर
पुलिस की विशेष टीम तैनात: पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम मौके पर तैनात है. प्रारंभिक जांच में अबतक किसी नक्सली गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. जशपुर जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित है. ऐसे में इस तरह का नक्सली पर्चा मिलना काफी चिंता की बात है.