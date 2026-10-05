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बांधवगढ़ से निकलकर चंदिया पहुंच गया कॉलर वाला हाथी, वन विभाग की उड़ी नींद, अलर्ट जारी

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक कॉलर वाला जंगली हाथी सामान वन मंडल के चंदिया क्षेत्र में पहुंच गया है. बीती रात हाथी के धतूरा, कौडिया और मझगवां के जंगलों में मूवमेंट की सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया था. वहीं, चंदिया क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन चुका है. हालांकि, अब तक हाथी द्वारा किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है.

बांधवगढ़ के जंगलों से निकालने के बाद हाथी ने सामान्य वन मंडल की ओर रुख किया. धतूरा, कौडिया और मझगांव क्षेत्र में उसकी गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. हाथी की लोकेशन लगातार ट्रेस करने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम भी सक्रिय है.

हाथी को लगातार किया जा रहा ट्रेस, कई गांवों में अलर्ट

हाथी के मूवमेंट को देखते हुए चंदिया और उमरिया परिक्षेत्र के वन अमले को विशेष चौकसी में लगाया गया है. वनकर्मियों की टीमें संभावित मार्गों और जंगल से लगे इलाकों में निगरानी कर रही हैं. इसके साथ ही बांधवगढ़ की टीम हाथी के गले में लगे कॉलर की मदद से उसकी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. वन विभाग का प्रयास है कि हाथी की दिशा और अगली गतिविधि के समय रहते पता लगाया जा सके ताकि ग्रामीणों को सतर्क किया जा सके.

चंदिया के जंगलों में देखा गया हाथी, ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट (Etv Bharat)

गांवों में मुनादी, अकेले जंगल में न जाएं

इस स्थिति को देखते हुए वन विकास निगम के अमले के साथ पुलिस को भी निगरानी में लगाया गया है. जंगल से लगे गांव में विशेष सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि ये हाथी फसल के साथ, कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. वन विभाग द्वारा गांव-गांव मुनादी करवार कर ग्रामीणों को हाथी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अकेले जंगल की ओर न जाए और खेतों में भी विशेष सावधानी बरते.

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वहीं, इस संबंध में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय ने बताया, '' कॉलर वाले हाथी पर निगरानी रखी जा रही है. वन अमला लगा हुआ है और जंगल की तरफ वापस भेजने का प्रयास जारी है.''