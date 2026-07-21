अमरोहा में तेंदुए से दहशत, CCTV में कैद हुई तस्वीर, ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई गुहार
देर रात देहरी जट्ट गांव में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया. मंगलवार सुबह फुटेज सामने आने पर गांव में हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:41 PM IST
अमरोहा : रजबपुर थाने के देहरी जट्ट गांव में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. देर रात देहरी जट्ट गांव में एक घर के पास तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया. जिसकी तस्वीर घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. मंगलवार सुबह फुटेज सामने आने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.
ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी से बच्चों, महिलाओं और खेतों में काम करने वाले किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. लोग अब शाम ढलते ही घरों में रहने लगे हैं और रात के समय अकेले बाहर निकलने से बच रहे हैं.
ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन को सूचना देकर तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके. घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में तेंदुए की चर्चा तेज हो गई है.
ग्रामीण लगातार एक-दूसरे को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. वन विभाग से भी इलाके की निगरानी बढ़ाने और तेंदुए की तलाश के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है.
फिलहाल प्रशासन और वन विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, रात में अकेले बाहर न निकलें, बच्चों को घर के आसपास ही रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें.
वन विभाग के रेंजर नरेश चौधरी ने बताया कि तेंदुआ के दिखाई देने की सूचना मिली है. आसपास के खेतों में पिंजरा लगाया गया है. जल्द ही तेंदुआ को पकड़ लिया जाएगा.
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