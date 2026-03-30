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जसपुर में वन्यजीवों का आतंक, एक साथ तीन-तीन गुलदारों की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण

ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में गुलदारों के आतंक के ग्रामीण परेशान हैं. इलाके में तीन-तीन गुलदार एक साथ घूम रहे हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 30, 2026 at 1:09 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर क्षेत्र में इन दिनों गुलदारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. पतरामपुर और मनोरथपुर गांवों में एक साथ तीन-तीन गुलदारों के दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है. वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है.

ऊधम सिंह नगर जनपद के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत पतरामपुर और मनोरथपुर गांवों में इन दिनों गुलदारों की दहशत चरम पर है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि ग्रामीण शाम ढलते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं. बीते कुछ दिनों से लगातार इन गांवों में गुलदारों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है.

Jaspur area
एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ. (ETV Bharat)

हाल ही में पतरामपुर गांव में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक साथ तीन गुलदार कैद हुए. यह दृश्य देखकर गांव के लोग दहशत में आ गए. वहीं, कुछ ही समय बाद मनोरथपुर गांव में भी तीन गुलदार घरों के पास घूमते हुए देखे गए, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल और अधिक बढ़ गया है.

Jaspur area
इलाके में घूमता दिखा गुलदार. (@Social Media)

जानकारी के अनुसार तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में पिछले काफी समय से गुलदारों की मौजूदगी बनी हुई है. ये गुलदार अक्सर गांवों में घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं. अब तक कई कुत्तों को ये अपना शिकार बना चुके हैं. कुछ दिन पहले निजामगढ़ गांव में तीन गुलदार एक घर में घुस गए और वहां बंधी बकरी को अपना निवाला बना लिया.

इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत और अधिक बढ़ गई है. वन विभाग भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है. क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं, ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके. इसी क्रम में बीती रात बूढ़ाफार्म क्षेत्र में लगाए गए एक पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया. पिंजरे में कैद गुलदार को गुर्राते हुए देखा गया, जिससे उसकी आक्रामकता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है. हालांकि, वन विभाग के अनुसार क्षेत्र में अभी भी कई गुलदार मौजूद हैं, जिन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं. तराई पश्चिमी रेंजर महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि विभाग पूरी तरह सतर्क है और लगातार निगरानी कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पकड़े गए गुलदार को सुरक्षित रूप से फॉरेस्ट जोन में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है.

रेंजर ने ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. वन विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही अन्य गुलदारों को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं.

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VILLAGERS PANIC DUE TO LEOPARDS
LEOPARD TRAPPED IN CAGE
जसपुर में गुलदारों का आतंक
गुलदारों की मौजूदगी से दहशत
JASPUR LEOPARDS TERROR

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