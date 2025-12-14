हरिद्वार में हाथी ने फिर तोड़ी खौफ की सीमाएं, महिला की तरफ दौड़ा टस्कर, फूले हाथ पांव
हरिद्वार में जगजीतपुर और BHEL के पास के इलाके में हाथी की मौजूदगी से दहशत, वीडियो आया सामने.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 14, 2025 at 10:41 PM IST
हरिद्वार: बीएचईएल में एक जंगली हाथी के महिला पर आक्रामक होने का वीडियो सामने आया है. हाथी जंगल से निकलकर भेल के रिहायशी इलाके में आ पहुंचा. इस दौरान कुछ लोग हाथी की वीडियो बनाने लगे. अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर हाथी आक्रामक हो गया और वहां से गुजर रही एक महिला की तरफ दौड़ पड़ा. इसके बाद महिला ने भी भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई. इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई. गनीमत रही की घटना में कोई हादसा नहीं हुआ. इसके के साथ ही जगजीतपुर में भी जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर अफरा तफरी मचाई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जगजीतपुर में निजी स्कूल के पास हाथी की धमक: वैसे तो अब जंगली हाथी हरिद्वार के भेल क्षेत्र, बिल्केश्वर कॉलोनी और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगातार आबादी में घुस रहे हैं. लेकिन जगजीतपुर में हाथियों की मूवमेंट लगातार बनी हुई है. रविवार को भी तीन जंगली हाथियों का एक झुंड जगजीतपुर पुलिया के पास स्थित एक निजी स्कूल के पास आ धमका. हाथियों को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल में खदेड़ा गया.
नुकसान पहुंचा रहे हैं जंगली हाथी: पहले हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथी लगातार घुस तो रहे थे लेकिन नुकसान पहुंचाने के मामले बहुत कम देखने को मिले. पिछले एक महीने से जंगली हाथी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को रौंदने से लेकर उन्हें चट करके नुकसान पहुंचा रहे हैं. वहीं ये हाथी लोगों के मकानों से लेकर वाहनों में भी तोड़फोड़ करने लगे हैं. बिल्केश्वर कॉलोनी में जंगली हाथियों ने एक मकान को तोड़ दिया बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था. इसके के साथ ही राजा गार्डन कॉलोनी स्थित एक गली में खड़ी कार में भी तोडफोड़ कर डाली थी.
हालांकि, वन विभाग हाथियों को रोकने के लिए स्थाई योजना बना रहा है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध का कहना है कि बैरागी कैंप से लेकर अजीतपुर गांव तक एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच बनाई जाएगी और इसी के समांतर सोलर फेंसिंग भी लगाई जाएगी. योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है. अनुमति मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि ट्रेंच बनने के बाद आने 2027 अर्धकुंभ मेले में हाथियों की मूवमेंट से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी.
