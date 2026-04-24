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बलिया में गंगा में तीन युवक डूबे, गोताखोर खोजबीन में जुटे

बलिया: यूपी के बलिया में गंगा नदी नहाने गए तीन युवक डूब गए. सूचना मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोर युवकों की खोजबीन की पर तीनों का कुछ भी पता नहीं चला.

जानकारी के अनुसार, बलिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गंगा घाट पर गंगा नदी में गुरुवार की नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए. हादसे के बाद घाट पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दरअसल, तीन युवक सनी पटेल, भल्लू पटेल और किशन वर्मा मुंडन स्नान के लिए गंगा घाट पर आए थे. नहाने के दौरान वे गहरे पानी में चले गए, जिसके चलते यह हादसा हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू कर दी. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए वाराणसी से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल मौके पर बुलाया गया. स्थानीय तैराकों को भी खोजबीन में लगाया गया. देर शाम तक तीनों युवकों की तलाश गंगा नदी में युद्ध स्तर पर जारी रही.