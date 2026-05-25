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ग्रेटर नोएडा में किन्नर की हत्या से हड़कंप, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

ग्रेटर नोएडा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की हत्या से हड़कंप मच गया है, पुलिस मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है.

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पुलिस कर रही मामले की जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 11:31 AM IST

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ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (किन्नर) की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी लोगों द्वारा तत्काल संबंधित थाना पुलिस को दी गई, मौके पर घटना की जानकारी होने पर आला अधिकारियों सहित फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसके बाद साक्षय संकलन का काम शुरू किया, वहीं किन्नर की हत्या किसने की और किन वजहों से की, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है.

अधिकारियों का कहना है कि टीमें बनाकर आरोपी की तलाश के लिए लगा दी गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस यह भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि 40 वर्षीय मृतक किन्नर की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी.

घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी दी (ETV BHARAT)

बेरहमी से की गई किन्नर की हत्या जांच में पुलिस

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि आज रविवार को थाना नॉलेज पार्क के ग्राम तुगलपुर में एक किन्नर का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई. इस सूचना पर तत्काल थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा जा रहा है. पुलिस अधिकारीगण व एफएसएल टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है. मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं. सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

एडिशनल डीसीपी का कहना

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, जिससे घटनाकरित प्रतीत होना साबित हो. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जा रहा है, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके.

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