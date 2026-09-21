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सोनीपत में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हड़कंप, कोर्ट में गवाही देकर घर लौट रहे लोगों को बदमाशों ने बनाया निशाना

दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से सोनीपत में मचा हड़कंप. बुलेटप्रूफ गाड़ी के कारण बची जान.

Sonipat Firing
गोलियों की तड़तड़ाहट से सोनीपत में मचा हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2026 at 8:55 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा के गोहाना-सोनीपत रोड से बड़ी खबर सामने आई है. जहां खरखोदा मोड़ के पास बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. स्कॉर्पियो सवार लोग कोर्ट में गवाही देकर वापस अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी खरखोदा मोड़ के पास पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दीं.

बुलेटप्रूफ गाड़ी के कारण बची जानः बदमाशों ने गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. गनीमत रही कि जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई, वह बुलेटप्रूफ थी, जिसके चलते उसमें सवार लोगों का बचाव हो गया. अगर गाड़ी बुलेटप्रूफ नहीं होती तो फायरिंग का नतीजा बेहद गंभीर हो सकता था.

सोनीपत में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हड़कं (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है पुलिसः फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस अब फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. मौके से मिले साक्ष्यों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा सकता है.

8 से 10 राउंड फायरः वहीं पीड़ित ने बताया कि "वह अपनी गाड़ी से कोर्ट में गवाही देकर लौट रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी पर बदमाशों ने कई राउंड फायर कर दिए और मौके से फरार हो गए. बदमाश दो गाड़ियों में कोर्ट से उनका पीछा कर रहे थे. कुछ दूर चलने के बाद बदमाशो ने उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक दो और करीब 8 से 10 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए."

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