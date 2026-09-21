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सोनीपत में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हड़कंप, कोर्ट में गवाही देकर घर लौट रहे लोगों को बदमाशों ने बनाया निशाना

गोलियों की तड़तड़ाहट से सोनीपत में मचा हड़कंप ( ETV Bharat )