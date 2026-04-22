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महराजगंज में अचानक हुए हादसे से मचा हड़कंप, एसपी को लगी गंभीर चोट

चोटिल हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी. ( ईटीवी भारत )

महराजगंज: जिले के पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी बुधवार दोपहर एक अचानक हुए हादसे में घायल हो गए, जिससे कुछ समय के लिए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एसपी शक्ति मोहन अवस्थी अपने आवास पर मौजूद थे. इसी दौरान अलमारी के ऊपर रखा भारी सामान अचानक नीचे गिर गया और सीधे उनके सिर पर आ गिरा. इस अप्रत्याशित घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए उन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उनके सिर पर आठ टांके लगाए. करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी.