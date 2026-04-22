ETV Bharat / state

महराजगंज में अचानक हुए हादसे से मचा हड़कंप, एसपी को लगी गंभीर चोट

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उनके सिर पर आठ टांके लगाए.

Maharajganj SP Sustains Injuries
चोटिल हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: जिले के पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी बुधवार दोपहर एक अचानक हुए हादसे में घायल हो गए, जिससे कुछ समय के लिए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एसपी शक्ति मोहन अवस्थी अपने आवास पर मौजूद थे. इसी दौरान अलमारी के ऊपर रखा भारी सामान अचानक नीचे गिर गया और सीधे उनके सिर पर आ गिरा. इस अप्रत्याशित घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए उन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उनके सिर पर आठ टांके लगाए.

करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी.

चिकित्सकों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है और किसी प्रकार का खतरा नहीं है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है.

घटना की सूचना मिलते ही संतोष कुमार शर्मा अस्पताल पहुंचे और एसपी का हालचाल जाना. वहीं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

इस घटना के बाद कुछ समय के लिए पुलिस महकमे में चिंता का माहौल बन गया था, लेकिन डॉक्टरों द्वारा स्थिति सामान्य बताए जाने के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई. फिलहाल एसपी को आराम करने की सलाह दी गई है और उनकी निगरानी जारी है.

TAGGED:

महाराजगंज समाचार
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी
MAHARAJGANJ SP SUSTAINS INJURIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.