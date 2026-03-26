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जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर ‘धमाके जैसी आवाज’ से मची अफरा-तफरी, लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर

दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर पावर केबलों में पतंग का मांझा फंसने से शॉर्ट सर्किट के बाद जोरदार धमाका हुआ.

जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर ‘धमाके जैसी आवाज’
जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर ‘धमाके जैसी आवाज’ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर अचानक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी. आवाज सुनते ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई. इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही सीआईएसएफ व स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया. एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशन को खाली कराया गया.

डीसीपी दिल्ली मेट्रो के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना किसी आतंकी या विस्फोटक गतिविधि से जुड़ी नहीं है. दरअसल, कुछ बच्चे पास में पतंग उड़ा रहे थे. उसी दौरान पतंग का मांझा मेट्रो की दो पावर केबलों के बीच फंस गया. इसके चलते केबल में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे हल्का धमाका हुआ और चिंगारी जैसी स्थिति पैदा हो गई. इसी वजह से धमाके जैसी आवाज सुनाई दी.

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मेट्रो स्टेशन परिसर की सघन जांच की. किसी भी संदिग्ध वस्तु या खतरे की पुष्टि नहीं हुई. अधिकारियों का कहना है कि यह एक आकस्मिक तकनीकी घटना थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए गए.

प्रभावित हुआ मेट्रो संचालन

बता दें कि इस घटनाक्रम के दौरान कुछ समय के लिए मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहीं, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद संचालन को फिर से बहाल कर दिया गया. पुलिस व मेट्रो प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. इसके साथ ही खुले इलाकों में पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है, खासकर उन जगहों के आसपास जहां हाई वोल्टेज लाइनें मौजूद हैं.

पहाड़गंज के गेस्ट हाउस में आग

राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्थित व्हाइट क्लब गेस्ट हाउस में गुरुवार शाम को आग लगने की घटना सामने आई. यह आग गेस्ट हाउस और बार एरिया में लगी थी. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार शाम करीब 5 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. करीब 5:45 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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