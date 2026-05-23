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अलवर आर्मी एरिया के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, सेना ने रूकवाया रास्ता...खाली निकला

पुलिस ने कहा कि संभावना है कि पुराना होने या काम नहीं आने के चलते कोई इसे यहां रख गया होगा.

Bag found empty after inspection
जांच के बाद खाली मिला बैग (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 4:10 PM IST

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अलवर: शहर के समीप सैन्य क्षेत्र जय पलटन मार्ग पर लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर सेना के जवान पहुंचे और दोनों तरफ मार्ग अवरुद्ध कर घेराबंदी की. पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को सूचना दी. जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे. बैग चेक किया तो खाली निकला. इस पर सेना एवं पुलिस समेत अन्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली.

सीओ सिटी अंगद शर्मा भी सूचना पर मौके पर पहुंचे. घटना के संबंध में पुलिस एवं सेना के जवानों से जानकारी ली. सीओ शर्मा ने बताया कि शनिवार को शहर के बीच में जय पलटन सैन्य क्षेत्र से लावारिस बैग रखे होने की सूचना मिली. पुलिस एवं डीएसबी टीम तत्काल पहुंची और जांच में जुटी. पुलिस, डीएसबी व सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर बैग की जांच की. संदिग्ध बैग में मेटल डिटेक्टर में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. बैग खोलकर देखा तो खाली निकला. शर्मा ने बताया कि संभावना है कि पुराना होने या काम नहीं आने के चलते कोई इसे यहां रख गया होगा. आसपास सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे ताकि पता लगे कि बैग सैन्य क्षेत्र में कैसे पहुंचा?. पुलिस को सूचना मिलने के करीब 45 मिनट मेंं बैग को डिटेक्ट कर हालात सामान्य कर दिए गए.

यह बोले स्थानीय निवासी व पुलिस अधिकारी. (ETV Bharat Alwar)

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स्थानीय निवासी रमन सैनी ने बताया कि शनिवार दोपहर को वह इस रास्ते से जा रहा था. सेना ने रोड पर बैरिकेडिंग कर रखी थी. उन्हें इस मार्ग पर संदिग्ध वस्तु होने का पता। जय पलटन गेट पर खड़े सेना के गार्ड ने जवानों को इसकी सूचना दी. इसके बाद सेना एक्टिव हुई और अलवर पुलिस के साथ मिलकर हालात संभाले.

The investigating team
जांच करती टीम (ETV Bharat Alwar)

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ARMY BLOCKS ROAD IN ALWAR
BAG FOUND NEAR ARMY AREA IN ALWAR
FOUND THE BAG EMPTY
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