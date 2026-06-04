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मिट्टी से बाहर निकले पैर को देखकर मचा हड़कंप, पीएम रिपोर्ट बताएगा सच !

हादसे में एक युवक की मिट्टी में दबकर मौत. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब भटहट-दलाल चौराहे के समीप, निर्माणाधीन डिवाइडर स्थल पर मिट्टी में दबे एक युवक का शव बरामद हुआ.

मिट्टी में दबे युवक का पैर मिट्टी से बाहर दिखाई देने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गुलरिहा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थानाध्यक्ष गुलरिहा के अनुसार मृतक की पहचान तरकुलहा क्षेत्र निवासी मिंटू पुत्र जनार्दन के रूप में हुई है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर घटना हुई वहां डिवाइडर निर्माण का कार्य चल रहा था और मिट्टी का पटान किया जा रहा था. आशंका जताई जा रही है कि युवक रात में उसी स्थान पर सो गया था. इसी दौरान निर्माण कार्य के लिए डाली गई मिट्टी के नीचे वह दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह जब मजदूर और मशीन चालक मिट्टी को समतल करने का कार्य कर रहे थे, तभी मिट्टी के ढेर से एक व्यक्ति की टांग बाहर दिखाई दी. यह देखकर सभी के होश उड़ गए. तत्काल कार्य रोककर पुलिस को सूचना दी गई.