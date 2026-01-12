ETV Bharat / state

अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, पुलिस ने जयसमंद झील के बीच रखवाया

झील के सूखे स्थान पर ​संदिग्ध वस्तु को रखते सुरक्षाकर्मी ( Etv Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के तहत विवेकानंद नगर में सोमवार को एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना पुलिस को दी. बम जैसी वस्तु मिलने की सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने संदिग्ध वस्तु की जांच की, जिसमें एक टाइमर लगा हुआ मिला. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया और उसे शहर से दूर जयसमंद झील के बीच में खाली स्थान पर रखवाया. इसकी सूचना जयपुर एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड) और बम निरोधक दस्ते को दी गई. अरावली विहार थाने के सब-इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से अलवर शहर के विवेकानंद नगर में बाबू सिंह के मकान के पास एक संदिग्ध वस्तु होने की सूचना मिली. इस पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उस वस्तु की जांच की. पढ़ें: बम की धमकी : जिस होटल में वेटर, उसी को दी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने दबोचा