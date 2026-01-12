अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, पुलिस ने जयसमंद झील के बीच रखवाया
संदिग्ध वस्तु में टाइमर लगा हुआ था. जयपुर से जांच के लिए एटीएस टीम अलवर पहुंच रही है.
Published : January 12, 2026 at 2:08 PM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के तहत विवेकानंद नगर में सोमवार को एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना पुलिस को दी. बम जैसी वस्तु मिलने की सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने संदिग्ध वस्तु की जांच की, जिसमें एक टाइमर लगा हुआ मिला. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया और उसे शहर से दूर जयसमंद झील के बीच में खाली स्थान पर रखवाया. इसकी सूचना जयपुर एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड) और बम निरोधक दस्ते को दी गई.
अरावली विहार थाने के सब-इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से अलवर शहर के विवेकानंद नगर में बाबू सिंह के मकान के पास एक संदिग्ध वस्तु होने की सूचना मिली. इस पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उस वस्तु की जांच की.
उन्होंने बताया कि संदिग्ध वस्तु में एक टाइमर लगा हुआ था और उसके दोनों तरफ कुछ पदार्थ भरा हुआ था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वस्तु को लेकर मौके से लिया और उसे शहर से दूर जयसमंद बांध के पास ले गई. एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि जयसमंद बांध के बीच में खाली जगह पर उस वस्तु को रखा गया है. साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई है.
जयपुर से आई टीम: उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना बम निरोधक दस्ते और जयपुर एटीएस को भी दी गई. इसके वहां से भी टीम अलवर के लिए रवाना हुई. पुलिसकर्मी लगातार उस वस्तु पर नजर रखे हुए हैं. एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौके पर पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह संदिग्ध वस्तु शहर के बीच कैसे पहुंची?.