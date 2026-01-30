ETV Bharat / state

दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में फॉल सीलिंग गिरने से मचा हड़कंप, महिला समेत 2 लोग घायल

संबंधित विभाग द्वारा फॉल सीलिंग गिरने के कारणों की जांच की जा रही है.

दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में फॉल सीलिंग गिरने से हड़कंप
दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में फॉल सीलिंग गिरने से हड़कंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में उस समय अफरातफरी मच गई, जब ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक कमरे की फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फायर स्टेशन के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10.55 बजे गीता कॉलोनी फायर स्टेशन को सूचना मिली कि प्रीत विहार इलाके में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के पास एक मकान गिर गया है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई. घटनास्थल पर पहुंचकर जब स्थिति का जायजा लिया गया, तो पता चला कि मकान नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर में बने एक कमरे की फॉल सीलिंग गिरी है.

गीता कॉलोनी फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह ने बताया कि फाल सीलिंग गिरने के कारण कमरे में मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) वैन की मदद से हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह के मुताबिक, हादसे के बाद एहतियातन दमकल विभाग की तीन फायर टेंडर मौके पर तैनात की गई, ताकि किसी अन्य संभावित खतरे से निपटा जा सके. पुलिस ने भी कार्यालय परिसर को सुरक्षित कर लिया और कर्मचारियों को कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में काफी डर और चिंता का माहौल देखा गया है.

वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि भवन की हालत पहले से ही जर्जर थी, लेकिन इस तरह की घटना की किसी को आशंका नहीं थी. फिलहाल संबंधित विभाग द्वारा फाल सीलिंग गिरने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर निर्माण में खामी या लंबे समय से मरम्मत न होने की आशंका जताई जा रही है.

