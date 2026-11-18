धौलपुर में सीएनजी गैस टैंकर में रिसाव से हड़कंप, करौली हाईवे पर रोका ट्रैफिक
गनीमत रही कि समय रहते रिसाव पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया.
Published : November 18, 2026 at 11:22 AM IST
धौलपुर: शहर में धौलपुर-करौली हाईवे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बुधवार को सीएनजी गैस से भरे टैंकर में रिसाव से हड़कंप मच गया. टैंकर में गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया. एहतियातन हाईवे पर दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को रुकवा दिया गया. गनीमत रही कि समय रहते रिसाव पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया.
कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि टोरेंट कंपनी का गैस टैंकर धौलपुर से बाड़ी की ओर सीएनजी गैस लेकर जा रहा था. पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास टैंकर से गैस का रिसाव होने लगा.पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंचायत चुनाव की ईवीएम रखी थीं. ऐसे में गैस रिसाव की जानकारी मिलते ही बड़े हादसे की आशंका को देखते पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला. कोतवाली प्रभारी यादव और पचगांव चौकी प्रभारी एएसआई अरुण शर्मा मय पुलिस टीम पहुंचे. पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पर दोनों तरफ का यातायात रुकवाया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो. इसके बाद टोरेंट कंपनी के अधिकारियों को सूचना देकर इंजीनियरों की टीम मौके पर बुलाई.
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बड़ा हादसा टला: कंपनी की इंजीनियरिंग टीम ने तकनीकी जांच कर टैंकर से गैस रिसाव बंद किया. रिसाव पूरी तरह बंद होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली. इस दौरान हाईवे पर कुछ समय यातायात प्रभावित रहा. समय रहते पुलिस की सतर्कता और कंपनी की तकनीकी टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारू कराया.