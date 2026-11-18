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धौलपुर में सीएनजी गैस टैंकर में रिसाव से हड़कंप, करौली हाईवे पर रोका ट्रैफिक

रिसाव रोकने पहुंची गैस कंपनी की टीम ( ETV Bharat Dhaulpur )

धौलपुर: शहर में धौलपुर-करौली हाईवे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बुधवार को सीएनजी गैस से भरे टैंकर में रिसाव से हड़कंप मच गया. टैंकर में गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया. एहतियातन हाईवे पर दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को रुकवा दिया गया. गनीमत रही कि समय रहते रिसाव पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया.