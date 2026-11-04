जयपुर-असरवा के जनरल कोच को बम से उड़ाने की धमकी...उसी कोच से पकड़ा आरोपी, नहीं मिला विस्फोटक
अजमेर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म खाली कराकर ली ट्रेन की तलाशी. कुछ नहीं मिला तो एक घंटे बाद रवाना.
Published : November 4, 2026 at 10:37 AM IST
अजमेर: श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर संदिग्ध ब्लास्ट के बाद जयपुर-असरवा ट्रेन संख्या 12981 के जनरल कोच को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी की सूचना अजमेर जीआरपी के कंट्रोल नंबर पर मंगलवार देर रात दी गई थी. सूचना के बाद जीआरपी में हड़कंप मच गया. जयपुर-असरवा ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचते ही जीआरपी ने आरपीएफ को सूचना दी. दोनों एजेंसी ने ट्रेन की बारीकी से तलाश की, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला. जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
अजमेर जीआरपी थाना प्रभारी इंदुबाला शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात जीआरपी कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि जयपुर-असरवा ट्रेन के जनरल कोच में बम है. सूचना जीआरपी के उच्चाधिकारियों और आरपीएफ को भी दी. अजमेर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने तलाशी ली. जनरल कोच के अलावा भी ट्रेन के सभी कोच की डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर तथा मैनुअली जांच की. इधर जिला पुलिस को भी ट्रेन में बम की सूचना दी गई. इस पर सीओ नॉर्थ शिवम शर्मा, सीओ साउथ मनीष बड़गुजर भी मौके पर पहुंचे. जिला पुलिस और सीआईडी टीम भी ट्रेन की गहन जांच में शामिल हुए. ट्रेन की तलाशी से पहले ऐतिहातन यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर 2 से हटाया गया. करीब एक घंटे की तलाशी के बाद पूरी तरह से आश्वस्त होने पर ट्रेन को रवाना किया गया.
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आरोपी को कोच से पकड़ा : शर्मा ने बताया कि ट्रेन की तलाशी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक आरोपी को पकड़ा, जो नाथद्वारा का नंदलाल है. पड़ताल में पाया कि इससे पहले भी नंदलाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दे चुका था. आरोपी नंदलाल के खिलाफ जयपुर के विधायक पुरी थाने में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है. तलाशी में ट्रेन से विस्फोटक नहीं मिला. पड़ताल में पाया कि जिस जनरल कोच में बम होने की सूचना दी थी, उसी कोच में आरोपी नंदलाल बैठा था. आरोपी नंदलाल नशे में था. प्रारंभिक पूछताछ में नंदलाल ने जीआरपी पुलिस को बताया कि ट्रेन में बैठा था, तब किसी को ट्रेन में बम होने की बात करते हुए सुना था. फिलहाल उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, यह जानने को आरोपी से जीआरपी पुलिस पूछताछ कर रही है.
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