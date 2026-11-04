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जयपुर-असरवा के जनरल कोच को बम से उड़ाने की धमकी...उसी कोच से पकड़ा आरोपी, नहीं मिला विस्फोटक

राजकीय रेलवे पुलिस थाना, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर संदिग्ध ब्लास्ट के बाद जयपुर-असरवा ट्रेन संख्या 12981 के जनरल कोच को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी की सूचना अजमेर जीआरपी के कंट्रोल नंबर पर मंगलवार देर रात दी गई थी. सूचना के बाद जीआरपी में हड़कंप मच गया. जयपुर-असरवा ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचते ही जीआरपी ने आरपीएफ को सूचना दी. दोनों एजेंसी ने ट्रेन की बारीकी से तलाश की, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला. जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ की जा रही है.