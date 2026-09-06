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गन्ने के खेत से निकला 15 फीट लंबा अजगर; कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू

सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा.

खेत से निकला 15 फीट लंबा अजगर;
खेत से निकला 15 फीट लंबा अजगर; (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 12:05 PM IST

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बहराइच: जरवल इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अजगर ग्रामीण के खेत में जा पहुंचा. गन्ने के खेत में अजगर को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले गए. रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

जिले के विकास खंड जरवल क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारा परसरामपुर के मजरा दाताराम पुरवा में आज उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गन्ने के खेत में भारी-भरकम अजगर देखा गया. अजगर को देखकर ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए और इलाके में देखते ही देखते दहशत फैल गई.

ग्रामीणों की तत्परता और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. दाताराम पुरवा स्थित गन्ने का यह खेत पकड़ी जरवल रोड निवासी पप्पू यादव का है. रोजाना की तरह जब आसपास के लोग खेतों की ओर निकले, तो गन्ने के घने झुरमुट के बीच एक अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया.

खेत से निकला 15 फीट लंबा अजगर; (Video Credit; ETV Bharat)

अजगर का आकार इतना बड़ा था कि उसे देखते ही लोग घबरा गए और शोर मचाते हुए पीछे हट गए. कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई, जिससे मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस व वनविभाग को दी.

पुलिसकर्मियों द्वारा मौके पर पहुंच कर वन विभाग के टीम के साथ रेस्क्यू शुरू किया। इसी दौरान खेत के अंदर चला गया. ​कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू वन विभाग के कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया. जिससे ​ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.


​अजगर को सुरक्षित बोरे में बंद कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई, जिसे बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा. अजगर के पकड़े जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने बड़ी राहत की सांस ली. ग्रामीणों का कहना था कि यदि समय रहते अजगर न पकड़ा जाता, तो खेतों में काम करने वाले मजदूरों या मवेशियों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था.

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