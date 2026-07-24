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बांदा में मैरिज लान में पिता और पुत्र की मौत

डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, मृतक की पत्नी की भी सदमा लगने से हालत बिगड़ गई.

पिता-पुत्र
पिता-पुत्र (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:02 AM IST

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बांदा: जिले में गुरुवार की देर रात के एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां पर एक मैरिज लॉन के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पिता पुत्र की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पहले दोनों को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे. जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी की भी सदमा लगने से हालत बिगड़ गई, जिसको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका उपचार चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, पिता पुत्र की करंट की चपेट में आने से मौत हुई है, जिसकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. बताया जा रहा है कि मैरिज लान में गार्ड की नौकरी करने वाले वृद्ध से मिलने गुरुवार की दोपहर उसकी पत्नी और बेटा आए थे. जहां रात में तीनों ने साथ में खाना खाया और अचानक देर रात जब मैरिज लॉन के अंदर से शोर शराबा होने लगे.

तब मैरिज लान के संचालक को जानकारी दी गई. जब मैरिज लान खोला गया तो पिता पुत्र के शव जमीन पर पड़े मिले. वहीं महिला की भी हालत बिगड़ी मिली. शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं इलाके में स्थित एक मैरिज लान की घटना बता दें की पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं इलाके में स्थित एक सिटी गार्डन नाम के मैरिज लॉन का गुरुवार की देर रात का है. जहां पर पुलिस को यह सूचना मिली कि यहां पर गार्ड की नौकरी करने वाले एक बाबूलाल नाम के व्यक्ति व उसके बेटे धीरू को करंट लग गया है. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो दोनों पिता पुत्र अचेत अवस्था में पड़े थे.

वहीं एक महिला की भी हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद पुलिस तीनों लोगों को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बालूलाल व उसके बेटे धीरू को मृत घोषित कर दिया. बाबूलाल की पत्नी मुन्नी का अभी भी इलाज चल रहा है. घटना के बारे में जानकारी देते हुए मैरिज लान के मैनेजर कल्लू ने बताया कि रात लगभग 9:30 बजे मैं मैरिज लान से निकल आया था और इन लोगों ने अंदर से ताला बंद कर लिया था. वहीं कुछ देर बाद मोहल्ले के लोगों ने फोन कर जानकारी दी की अंदर कुछ शोर हो रहा है और जब यहां पर मौके पर आए तो पता चला कि पिता पुत्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है.

मृत अवस्था मे ही ट्रामा सेंटर लाये गए थे पिता-पुत्र: घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ट्रामा सेंटर की डॉक्टर के एसके मौर्य ने बताया कि पुलिस के द्वारा बालूलाल व धीरू नाम के दो व्यक्तियों को लाया गया था, जो पिता पुत्र हैं और यह मृत अवस्था में यहां पर ले गए थे. करंट की चपेट में आने से इनकी मौत हुई है. वहीं मृतक बाबूलाल की पत्नी की भी सदमा लगने से हालत खराब हो गई, जिसके बाद उनको भी यहां पर भर्ती किया गया है. जहां पर इलाज किया जा रहा है. वहीं दोनों शवों को कब से में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की पुलिस द्वारा की जा रही गहनता से जांच पड़ताल सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टॉक ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

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