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पलामू में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान की SLR गायब होने से मचा हड़कंप, घंटों की तलाश के बाद सोफे के नीचे मिला सरकारी हथियार

पलामू पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat )

पलामू: परीक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान की घोर लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मेदिनीनगर के रेडमा में जेटेट (JTET) परीक्षा ड्यूटी में तैनात जवान संजीव तिवारी का एसएलआर (SLR) हथियार गायब हो गया, जो बाद में घंटों की मशक्कत के बाद घर के अंदर ही सोफे के नीचे से बरामद हुआ. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बिश्रामपुर एसडीपीओ से रिपोर्ट मांगी है और जवान को निलंबित करने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

रिश्तेदार के घर सोया था जवान, आंख खुली तो गायब थी SLR