पलामू में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान की SLR गायब होने से मचा हड़कंप, घंटों की तलाश के बाद सोफे के नीचे मिला सरकारी हथियार
पलामू में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान की SLR हथियार गायब होने से हड़कंप मच गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 1:29 PM IST
पलामू: परीक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान की घोर लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मेदिनीनगर के रेडमा में जेटेट (JTET) परीक्षा ड्यूटी में तैनात जवान संजीव तिवारी का एसएलआर (SLR) हथियार गायब हो गया, जो बाद में घंटों की मशक्कत के बाद घर के अंदर ही सोफे के नीचे से बरामद हुआ. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बिश्रामपुर एसडीपीओ से रिपोर्ट मांगी है और जवान को निलंबित करने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
रिश्तेदार के घर सोया था जवान, आंख खुली तो गायब थी SLR
पलामू जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवगढ़ा ओपी (OP) में तैनात पुलिस जवान संजीव तिवारी की ड्यूटी मेदिनीनगर में चल रही जेटेट (JTET) परीक्षा के लिए लगाई गई थी. ड्यूटी के दौरान जवान मेदिनीनगर के रेडमा स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर पर ठहरा हुआ था. वह घर में सो रहा था, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसके होश उड़ गए उसकी सरकारी एसएलआर (SLR) राइफल मौके से गायब थी.
गाड़ी से चोरी की बताई कहानी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
हथियार गायब होने के बाद घबराए जवान संजीव तिवारी ने आनन-फानन में पूरे मामले की जानकारी मेदिनीनगर टाउन थाना को दी. शुरुआत में जवान ने पुलिस अधिकारियों को गुमराह करते हुए बताया कि उसने अपना हथियार अपनी गाड़ी में रखा था, जहां से वह गायब हो गया है. शहर के बीचों-बीच परीक्षा ड्यूटी के दौरान अत्याधुनिक हथियार गायब होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और सघन छानबीन शुरू की.
सोफे के नीचे मिला हथियार, एसपी ने दिए निलंबन के आदेश
पुलिस टीम ने जब पूरे घर और आसपास के इलाके में कई घंटों तक कड़ी मशक्कत की, तो सच सामने आ गया. जवान का गायब एसएलआर (SLR) हथियार कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसी घर के अंदर एक सोफे के नीचे से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इस पूरे मामले पर पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि बिश्रामपुर एसडीपीओ (SDPO) चिरंजीवी मंडल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. लापरवाही बरतने और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में जवान संजीव तिवारी को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
मेडिकल जांच और विभागीय कार्रवाई की तैयारी
एसपी कपिल चौधरी ने पुष्टि की है कि हथियार को सुरक्षित जब्त कर लिया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. मूल रूप से पलामू के चैनपुर के रहने वाले आरोपी जवान संजीव तिवारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा जवान का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है, ताकि घटना के समय उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सके.
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