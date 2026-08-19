ETV Bharat / state

सरकारी अनाज गोदाम में घुसा ब्लैक कोबरा, मचा हड़कंप

सरकारी अनाज गोदाम गोदाम में कोबरा का रेस्क्यू ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिले के सरकारी अनाज गोदाम में एक काला कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया. गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी डर के कारण इधर उधर भागने लगे और कई घंटों तक कामकाज रुका रहा. कर्मचारियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया.

कोबरा देखकर कर्मी बाहर भाग खड़े हुए

वनकर्मी मो. असराफुल शेख ने बताया कि बुधवार को दिन के लगभग 11 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित अनाज गोदाम में कार्यरत कर्मियों की नजर एक विशालकाय ब्लैक कोबरा पर पड़ी. कोबरा सांप पर नजर पड़ते ही सभी कर्मी अपना काम छोड़ गोदाम से बाहर भाग खड़े हुए. वनकर्मी ने बताया कि कोबरा की लंबाई लगभग 5.5 फीट है और उम्र लगभग 16-17 साल है.

कोबरा का रेस्क्यू करते वनकर्मी (Etv Bharat)

कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया

असराफुल शेख ने बताया कि अनाज गोदाम में काफी चूहे हैं, इसी कारण कोबरा शिकार करने एवं खुद को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम में आया था. वनकर्मी ने बताया कि यह कोबरा काफी विषैला है और किसी को काटने पर यदि समय पर इलाज नहीं कराया गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किये गये कोबरा को सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया गया.